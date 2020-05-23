Индпошив: история индивидуального кузовостроения. Часть первая: от бронзового века до войны

Бордюр, побег, река: семь несуразных новостей прошедшей недели

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Александр Мирошкин

На этой неделе мы продемонстрировали вам самые крутые брониро­ванные внедорожники и лучшие примеры русского тюнинга, показали Кена Блока с неизвестной стороны и предложили разгадать загадки необычных авто­мобильных судеб в увлекатель­нейшем тесте. Теперь пришло время для новостей, которые могли остаться вне поля вашего зрения, но определённо заслуживают внимания.

У новостей из русскоязычных источников мы оставили оригинальные заголовки.

Подросток возвращался от друзей и по дороге угнал автомобиль 

16-летний житель Вологды возвращался от друзей, как вдруг испытал неудержимое желание сесть за руль автомобиля. Он начал проверять двери встреча­ющихся на пути машин, и замки у ВАЗ-2107 оказались не заперты. Молодой человек завёл двигатель, поехал, но врезался в бордюр в соседнем дворе, оставил автомобиль и пошёл дальше. Теперь ему грозит до пяти лет тюрьмы.

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Житель Поронайска угнал автомобиль, чтобы доехать до дома

Похожим образом поступил и житель Поронайска (Сахалин). Он собрался домой, но обще­ственный транспорт к тому моменту ездить перестал. Мужчина увидел автомобиль, после чего вскрыл его, завёл двигатель, доехал до Поронайска, бросил машину на обочине и пошёл дальше. Когда ненавист­ника пеших прогулок поймали, он во всём сознался.

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Пьяный черногорец активно помогал искать угнанный им же автомобиль

В Черногорске (республика Хакасия) двое мужчин выпивали в обще­житии на улице Дзержин­ского, но один из них не выдержал марафона и решил вздремнуть. Ситуацией тут же воспользо­вался второй участник меро­приятия: он угнал автомобиль товарища. Однако угонщик пере­оценил свои силы и врезался в другую машину, скрылся с места аварии и вернулся в общежитие. Лишённый авто­мобиля товарищ продолжал спать. Когда проснулся, то обнаружил, что машина пропала. Угнавший её собутыль­ник вместо того, чтобы сознаться, выразил сочувствие и даже помогал с поиском. В итоге во всём разобралась полиция.

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Уплывший от хозяина автомобиль достали из Оби в Новосибирске

Всё началось ещё 6 мая. Седан Kia Quoris скатился в реку Обь и поплыл. Но плыл недолго: течение отнесло машину к пирсу, под которым она и застряла. Однако извлечь премиального «корейца» из воды удалось лишь спустя две недели: автомобиль достали 19 мая.

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Под Тверью водитель испугался автоинспекторов и оставил автомобиль

Водитель ВАЗ-21099 в Тверской области почему-то отказался остано­виться по требо­ванию инспектора ГИБДД и попытался скрыться. Началась погоня, авто­мобиль нарушителя догнали, но он придумал другой манёвр: мужчина съехал на обочину, остано­вился и бросился бежать. Побег завершился через 30 метров: он споткнулся, упал и был задержан.

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Учёные посоветовали не оставлять санитайзеры в горячих машинах

По словам экспертов, дезинфицирующие средства портятся из-за воздействия высоких температур: из них выпаривается главный компонент — спирт. Более того, был зафиксирован случай, когда бутылочка санитайзера взорвалась, пролежав некоторое время в горячем автомобиле.

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