Бордюр, побег, река: семь несуразных новостей прошедшей недели

На этой неделе мы продемонстрировали вам самые крутые брониро­ванные внедорожники и лучшие примеры русского тюнинга, показали Кена Блока с неизвестной стороны и предложили разгадать загадки необычных авто­мобильных судеб в увлекатель­нейшем тесте. Теперь пришло время для новостей, которые могли остаться вне поля вашего зрения, но определённо заслуживают внимания.

У новостей из русскоязычных источников мы оставили оригинальные заголовки.

Подросток возвращался от друзей и по дороге угнал автомобиль

16-летний житель Вологды возвращался от друзей, как вдруг испытал неудержимое желание сесть за руль автомобиля. Он начал проверять двери встреча­ющихся на пути машин, и замки у ВАЗ-2107 оказались не заперты. Молодой человек завёл двигатель, поехал, но врезался в бордюр в соседнем дворе, оставил автомобиль и пошёл дальше. Теперь ему грозит до пяти лет тюрьмы.