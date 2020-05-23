Бордюр, побег, река: семь несуразных новостей прошедшей недели
Александр Мирошкин
На этой неделе мы продемонстрировали вам самые крутые бронированные внедорожники и лучшие примеры русского тюнинга, показали Кена Блока с неизвестной стороны и предложили разгадать загадки необычных автомобильных судеб в увлекательнейшем тесте. Теперь пришло время для новостей, которые могли остаться вне поля вашего зрения, но определённо заслуживают внимания.
У новостей из русскоязычных источников мы оставили оригинальные заголовки.
Подросток возвращался от друзей и по дороге угнал автомобиль
16-летний житель Вологды возвращался от друзей, как вдруг испытал неудержимое желание сесть за руль автомобиля. Он начал проверять двери встречающихся на пути машин, и замки у ВАЗ-2107 оказались не заперты. Молодой человек завёл двигатель, поехал, но врезался в бордюр в соседнем дворе, оставил автомобиль и пошёл дальше. Теперь ему грозит до пяти лет тюрьмы.
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Житель Поронайска угнал автомобиль, чтобы доехать до дома
Похожим образом поступил и житель Поронайска (Сахалин). Он собрался домой, но общественный транспорт к тому моменту ездить перестал. Мужчина увидел автомобиль, после чего вскрыл его, завёл двигатель, доехал до Поронайска, бросил машину на обочине и пошёл дальше. Когда ненавистника пеших прогулок поймали, он во всём сознался.
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Пьяный черногорец активно помогал искать угнанный им же автомобиль
В Черногорске (республика Хакасия) двое мужчин выпивали в общежитии на улице Дзержинского, но один из них не выдержал марафона и решил вздремнуть. Ситуацией тут же воспользовался второй участник мероприятия: он угнал автомобиль товарища. Однако угонщик переоценил свои силы и врезался в другую машину, скрылся с места аварии и вернулся в общежитие. Лишённый автомобиля товарищ продолжал спать. Когда проснулся, то обнаружил, что машина пропала. Угнавший её собутыльник вместо того, чтобы сознаться, выразил сочувствие и даже помогал с поиском. В итоге во всём разобралась полиция.
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Уплывший от хозяина автомобиль достали из Оби в Новосибирске
Всё началось ещё 6 мая. Седан Kia Quoris скатился в реку Обь и поплыл. Но плыл недолго: течение отнесло машину к пирсу, под которым она и застряла. Однако извлечь премиального «корейца» из воды удалось лишь спустя две недели: автомобиль достали 19 мая.
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Под Тверью водитель испугался автоинспекторов и оставил автомобиль
Водитель ВАЗ-21099 в Тверской области почему-то отказался остановиться по требованию инспектора ГИБДД и попытался скрыться. Началась погоня, автомобиль нарушителя догнали, но он придумал другой манёвр: мужчина съехал на обочину, остановился и бросился бежать. Побег завершился через 30 метров: он споткнулся, упал и был задержан.
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Учёные посоветовали не оставлять санитайзеры в горячих машинах
По словам экспертов, дезинфицирующие средства портятся из-за воздействия высоких температур: из них выпаривается главный компонент — спирт. Более того, был зафиксирован случай, когда бутылочка санитайзера взорвалась, пролежав некоторое время в горячем автомобиле.