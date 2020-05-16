Себестоимость Весты ручной сборки, медведи, уничтожившие УАЗ, и кое-что ещё

Неприязнь, любовь, Бигмак: новости недели, которые мы так и не написали

Новости

Александр Мирошкин

На этой неделе мы успели нарисовать для вас, как будет выглядеть Mercedes-Benz S-класса нового поколения, рассказать о восста­нов­лении самого длинного лимузина в мире, показать, что будет, если на машину нападёт медведь. Теперь пришло время для новостей «второго эшелона» — событий, которые часто остаются незамечен­ными, хотя они достойны того, чтобы о них прочитать. 

Важно: для российских источников мы сохранили заголовки в их перво­зданном виде.

В Сочи мужчина поджёг чужой автомобиль «из неприязни»

28-летний житель Сочи вышел утром к своей Toyota Camry, но вместо того, чтобы радостно поехать на своей машине по делам, обнаружил, что её пытались сжечь. И вызвал полицию. Право­охранители установили, что преступник разбил окно, кинул внутрь бутылку с зажигательной смесью и нанёс ущерб на 900 000 рублей. Пиромана быстро нашли, и он во всём сознался. Сказал, что сжёг машину из «личной неприязни» к её владельцу.

Источник: sochi.com

Молодой человек на почве злости и неразделённой любви повредил чужой автомобиль

22-летний безработный из Минска выпивал с бывшей девушкой и пред­ложил ей восста­новить отношения, однако получил отказ. После этого разгневан­ный мужчина пошёл избивать стоящий неподалёку авто­мобиль. Акт вандализма сняла камера наружного наблюдения, которая и помогла поймать отверг­нутого вандала-рецидивиста — это не первое его преступ­ление против собственности.

Источник: ГУВД Мингорисполкома

В Красноярске подросток помог завести автомобиль и попал под колёса

Молодые люди увидели, что автомобиль их соседа заглох. Юноши решили помочь и подтолкнули машину, но вместо благо­дарности машина наехала на одного из них. Судьба молодого человека не уточня­ется, но в местном ГИБДД предостерегли — нужно быть осторожнее!

Источник: Аргументы и Факты. Красноярск

Ребенок вскрыл два автомобиля: Audi не смог завести, а Volkswagen собирался сдать на металлолом

В Белорусском Могилёве нашли преступника, попытав­шегося угнать два авто­мобиля — Audi и Volkswagen. Им оказался 12-лет­ний подросток. В первом случае он вскрыл машину и пытался завести двигатель, но сделать это не удалось. Во втором авто­мобиле случилось то же самое, но парень не растерялся и предложил прохожему дотолкать машину до ближайшего пункта приёма цветмета и сдать её, разделив прибыль между собой. Машину вовремя нашли, преступ­ника вычислили по камерам.

Источник: auto.onliner.by

Хондоводов из одного ЖК оставили без подушек безопасности

Десятки автомобилей Honda, припаркованные на терри­тории жилого комплекса Ashton, распо­ложенного в городе Рестон (штат Виргиния, США), остались без подушек безопас­ности — их украли! Вероятнее всего, для дальнейшей продажи на «чёрном» рынке. Авто­мобили других брендов злоумышленники не тронули.

Источник: restonnow.com

В Нью-Йорке перестали погибать пешеходы

За последние 58 дней в Нью-Йорке в ДТП не погиб ни один пешеход! Настолько продол­жи­тель­ный период зафикси­рован впервые с 1983 года. Стоит уточнить, что последние недели город находился на жёстком карантине из-за коронавируса.

Источник: skynews

Годовой запас Бигмаков создал огромную пробку

В Техасе на въезде в МакАвто за 10 часов до открытия ресторана начали собираться машины, очередь из которых растяну­лась почти на километр! Водители хотели получить подарочные карты, выпущенные в связи с открытием заве­дения после реставрации, которые давали право на годовой запас Бигмаков. Ресторан открылся в шесть утра, в 7:34 была отдана последняя карта. Сколько водителей покинули МакДоналдс счастливыми, не уточняется.

Источник: dailytrib.com
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