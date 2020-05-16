Неприязнь, любовь, Бигмак: новости недели, которые мы так и не написали

На этой неделе мы успели нарисовать для вас, как будет выглядеть Mercedes-Benz S-класса нового поколения, рассказать о восста­нов­лении самого длинного лимузина в мире, показать, что будет, если на машину нападёт медведь. Теперь пришло время для новостей «второго эшелона» — событий, которые часто остаются незамечен­ными, хотя они достойны того, чтобы о них прочитать.

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В Сочи мужчина поджёг чужой автомобиль «из неприязни»

28-летний житель Сочи вышел утром к своей Toyota Camry, но вместо того, чтобы радостно поехать на своей машине по делам, обнаружил, что её пытались сжечь. И вызвал полицию. Право­охранители установили, что преступник разбил окно, кинул внутрь бутылку с зажигательной смесью и нанёс ущерб на 900 000 рублей. Пиромана быстро нашли, и он во всём сознался. Сказал, что сжёг машину из «личной неприязни» к её владельцу.