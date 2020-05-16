Неприязнь, любовь, Бигмак: новости недели, которые мы так и не написали
Александр Мирошкин
На этой неделе мы успели нарисовать для вас, как будет выглядеть Mercedes-Benz
Важно: для российских источников мы сохранили заголовки в их первозданном виде.
В Сочи мужчина поджёг чужой автомобиль «из неприязни»
28-летний житель Сочи вышел утром к своей Toyota Camry, но вместо того, чтобы радостно поехать на своей машине по делам, обнаружил, что её пытались сжечь. И вызвал полицию. Правоохранители установили, что преступник разбил окно, кинул внутрь бутылку с зажигательной смесью и нанёс ущерб на 900 000 рублей. Пиромана быстро нашли, и он во всём сознался. Сказал, что сжёг машину из «личной неприязни» к её владельцу.
Источник: sochi.com
Молодой человек на почве злости и неразделённой любви повредил чужой автомобиль
22-летний безработный из Минска выпивал с бывшей девушкой и предложил ей восстановить отношения, однако получил отказ. После этого разгневанный мужчина пошёл избивать стоящий неподалёку автомобиль. Акт вандализма сняла камера наружного наблюдения, которая и помогла поймать отвергнутого вандала-рецидивиста — это не первое его преступление против собственности.
Источник: ГУВД Мингорисполкома
В Красноярске подросток помог завести автомобиль и попал под колёса
Молодые люди увидели, что автомобиль их соседа заглох. Юноши решили помочь и подтолкнули машину, но вместо благодарности машина наехала на одного из них. Судьба молодого человека не уточняется, но в местном ГИБДД предостерегли — нужно быть осторожнее!
Источник: Аргументы и Факты. Красноярск
Ребенок вскрыл два автомобиля: Audi не смог завести, а Volkswagen собирался сдать на металлолом
В Белорусском Могилёве нашли преступника, попытавшегося угнать два автомобиля — Audi и Volkswagen. Им оказался
Источник: auto.onliner.by
Хондоводов из одного ЖК оставили без подушек безопасности
Десятки автомобилей Honda, припаркованные на территории жилого комплекса Ashton, расположенного в городе Рестон (штат Виргиния, США), остались без подушек безопасности — их украли! Вероятнее всего, для дальнейшей продажи на «чёрном» рынке. Автомобили других брендов злоумышленники не тронули.
Источник: restonnow.com
В Нью-Йорке перестали погибать пешеходы
За последние 58 дней в Нью-Йорке в ДТП не погиб ни один пешеход! Настолько продолжительный период зафиксирован впервые с 1983 года. Стоит уточнить, что последние недели город находился на жёстком карантине из-за коронавируса.
Источник: skynews
Годовой запас Бигмаков создал огромную пробку
В Техасе на въезде в МакАвто за 10 часов до открытия ресторана начали собираться машины, очередь из которых растянулась почти на километр! Водители хотели получить подарочные карты, выпущенные в связи с открытием заведения после реставрации, которые давали право на годовой запас Бигмаков. Ресторан открылся в шесть утра, в 7:34 была отдана последняя карта. Сколько водителей покинули МакДоналдс счастливыми, не уточняется.