Любовь, COV1D, велосипед: семь несуразных новостей прошедшей недели
Александр Мирошкин
На этой неделе мы показали вам, каким будет самый роскошный внедорожник России, проверили ваши знания о Ладах, нашли отечественные автомобили в неожиданном зарубежье, а также рассказали о самых крутых и редких машинах, проданных в нашей стране. Теперь пришло время для новостей, которые могли остаться вне поля вашего зрения, но определённо заслуживают внимания.
У новостей из русскоязычных источников мы оставили оригинальные заголовки.
Курянин украл сахар, угнал автомобиль и попался на хищении велосипеда
Житель Курской области решил украсть со склада мешки с сахаром, а вывезти их с территории он намеревался на «семёрке» Жигулей, которая также принадлежала не ему. Однако далеко уехать по просёлочной дороге не получилось: автомобиль застрял. Мужчина не растерялся, бросил угнанное с награбленным и в процессе побега прихватил чей-то велосипед. Клептомана поймали, когда он пытался продать двухколёсное транспортное средство. Кажется, сахар ему тоже требовался не для чая.
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Житель Ульяновской области приехал в областной центр и попытался угнать автомобиль с заглохшим двигателем
26-летний мужчина из Майнского района Ульяновской области зачем-то решил угнать автомобиль и проник в салон необычным образом: разбив заднее стекло. Машину даже удалось завести, но, как только он попытался тронуться, двигатель заглох. Тут-то мужчину и поймали. Кажется, проблемы с «механикой» есть не только у американских угонщиков.
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Оренбуржец пытался угнать автомобиль, в котором нет аккумулятора
Ещё один неудачливый угонщик нашёлся в Оренбурге. 33-летний мужчина захотел угнать чужой ВАЗ неназванной модели. Однако он не предусмотрел один момент: в автомобиле не было аккумулятора. Но и это не остановило преступника. Он пытался откатить машину руками. Как далеко мог бы уехать автомобиль, мы никогда не узнаем: угонщика поймали.
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Череповчанин угнал автомобиль и поехал искать на нём девушку своей мечты
Самый романтичный угонщик этого дайджеста нашёлся в городе, воспетом группой «Кровосток» — Череповце. Молодой человек 1998 года рождения угнал Renault Megane, чтобы отправиться на французском автомобиле на поиски девушки своей мечты. Чтобы потенциальная пассия была довольна, юноша помыл похищенную машину и даже поменял в ней ароматизатор. Вероятно, и выбор автомобиля был не случайным: Франция, Париж, город любви... Хотя сам преступник утверждает, что забрал Меган, потому что он был открыт и с ключом внутри.
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Подросток убрал улицы после беспорядков и получил в подарок машину
Молодой человек Антонио Гвинн из американского города Буффало потратил 10 часов, чтобы убрать улицы после беспорядков и акций протеста. Поступок Гвинна настолько впечатлил местного жителя Мэтта Блока, что тот подарил Антонио свою машину, которую собирался продавать — кабриолет Ford Mustang 2004 года. Юноша также получил в подарок от местных годовую страховку на машину и возможность учиться в колледже.
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Индиец пообещал сыну машину, если он женится. Но ему ещё нельзя вступать в брак
Мужчина в Индии обещал подарить своему 18-летнему сыну автомобиль, если тот женится на 25-летней разведённой женщине. И всё бы ничего, но возраст, с которого мужчины в Индии могут официально вступать в брак, составляет 21 год. Один из родственников жениха оказался крайне возмущён поведением его отца и пожаловался местным властям, которые щедрость потенциального свёкра не оценили. Приготовления к бракосочетанию пришлось остановить, а свадьбу — отложить.
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Новозеландец получил номерной знак, на котором написано COV1D
На парковке, неподалёку от Окленда заметили хэтчбек Honda CR-Z с регистрационным знаком COV1D. Кто владеет автомобилем и зачем ему такие номера, неизвестно. На лобовом стекле Хонды также красуется наклейка «Моя жизнь, мои правила».