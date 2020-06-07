Любовь, COV1D, велосипед: семь несуразных новостей прошедшей недели

На этой неделе мы показали вам, каким будет самый роскошный внедорожник России, проверили ваши знания о Ладах, нашли отечественные автомобили в неожиданном зарубежье, а также рассказали о самых крутых и редких машинах, проданных в нашей стране. Теперь пришло время для новостей, которые могли остаться вне поля вашего зрения, но определённо заслуживают внимания.

У новостей из русскоязычных источников мы оставили оригинальные заголовки.

Курянин украл сахар, угнал автомобиль и попался на хищении велосипеда