На аукцион выставили 149 редких машин создателя финансовой пирамиды

Ранее принадлежавшее бизнесмену собрание машин охватывает почти все важные вехи в истории автомобилестроения. В коллекции есть как множество классических «американцев», включая хот-роды и масл-кары, так и большое количество «европейцев».

Джефф Карпофф успел собрать четыре Hummer H1, дюжину Chevrolet Camaro разных поколений, девять Dodge Challenger, включая 852-сильный SRT Demon, Cord L-29 Brougham 1930 года, четыре Fiat 500, Dodge Viper 2002 года, семь Ford Mustang, одиннадцать Plymouth Road Runner, три из которых очень редкие версии Superbird, два Jaguar XKR, Bentley Continental GT 2017 года, три Chevrolet El Camino, Mercedes-Benz G 500 2003 года и многое другое. Там даже был Pontiac Firebird Trans Am 1978 года, принадлежавший знаменитому актёру Берту Рейнольдсу.

Будущий бизнесмен Джефф Карпофф начинал работу автомехаником, после чего создал свою ремонтную мастерскую для автомобилей Land Rover и Jaguar. В 2008 году он основал компанию DC Solar, занимавшуюся производством солнечных панелей и телекоммуникационного оборудования. Фирма привлекла около 800 миллионов долларов инвестиций, предлагая налоговые льготы.