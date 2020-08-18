Вьетнамцы доработали российскую «Газель». Теперь это шикарный бизнес-вэн

Lamborghini Urus сразился в дрэге с Aston Martin DBX и чуть не проиграл

Новости

Артём Шахнович

YouTube-канал Lovecars провёл дрэг-рейсинг-заезд между роскошными супер­крос­соверами Lamborghini Urus и Aston Martin DBX. На финише разрыв между авто­мобилями, которые разделяют 100 лошадиных сил, оказался гораздо меньше, чем ожидали организаторы.

  • Lamborghini Urus оснащён 4,0-литровым двигателем V8 с двумя турбо­нагнета­те­лями, разви­вающим 650 л.с. и 850 Нм. Разгон до 100 км/ч занимает 3,6 секунды, максимальная скорость — 305 км/ч.

  • Под капотом Aston Martin DBX — 4,0-литровый V8 с двумя турбо­нагнета­телями от Mercedes-AMG (550 л.с. и 700 Нм). Разгон до 100 км/ч уклады­вается в 4,5 секунды, максимальная скорость — 291 км/ч.

  • Urus значительно динамичнее британского соперника. Чтобы уравнять шансы, он стартовал без использо­вания системы лонч-контроля. В таком режиме он ускорился до 100 км/ч за 4,29 секунды, прошёл ¼ мили за 12,38 секунды и финиши­ровал на 190 км/ч.

  • Время Aston Martin на этой же дистанции — 12,52 секунды, ускорение до 100 км/ч заняло 4,48 секунды, что уклады­вается в заводские показатели, и на финише он показал 188 км/ч.

Какой кроссовер круче?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение