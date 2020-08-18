Lamborghini Urus сразился в дрэге с Aston Martin DBX и чуть не проиграл

Lamborghini Urus оснащён 4,0-литровым двигателем V8 с двумя турбо­нагнета­те­лями, разви­вающим 650 л.с. и 850 Нм. Разгон до 100 км/ч занимает 3,6 секунды, максимальная скорость — 305 км/ч.

Под капотом Aston Martin DBX — 4,0-литровый V8 с двумя турбо­нагнета­телями от Mercedes-AMG (550 л.с. и 700 Нм). Разгон до 100 км/ч уклады­вается в 4,5 секунды, максимальная скорость — 291 км/ч.

Urus значительно динамичнее британского соперника. Чтобы уравнять шансы, он стартовал без использо­вания системы лонч-контроля. В таком режиме он ускорился до 100 км/ч за 4,29 секунды, прошёл ¼ мили за 12,38 секунды и финиши­ровал на 190 км/ч.