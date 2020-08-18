Lamborghini Urus сразился в дрэге с Aston Martin DBX и чуть не проиграл
Артём Шахнович
YouTube-канал Lovecars провёл дрэг-рейсинг-заезд между роскошными суперкроссоверами Lamborghini Urus и Aston Martin DBX. На финише разрыв между автомобилями, которые разделяют 100 лошадиных сил, оказался гораздо меньше, чем ожидали организаторы.
Lamborghini Urus оснащён 4,0-литровым двигателем V8 с двумя турбонагнетателями, развивающим 650 л.с. и 850 Нм. Разгон до
100 км/чзанимает 3,6 секунды, максимальная скорость — 305 км/ч.
Под капотом Aston Martin DBX — 4,0-литровый V8 с двумя турбонагнетателями от Mercedes-AMG (550 л.с. и 700 Нм). Разгон до
100 км/чукладывается в 4,5 секунды, максимальная скорость — 291 км/ч.
Urus значительно динамичнее британского соперника. Чтобы уравнять шансы, он стартовал без использования системы лонч-контроля. В таком режиме он ускорился до
100 км/чза 4,29 секунды, прошёл ¼ мили за 12,38 секунды и финишировал на 190 км/ч.
Время Aston Martin на этой же дистанции — 12,52 секунды, ускорение до
100 км/чзаняло 4,48 секунды, что укладывается в заводские показатели, и на финише он показал 188 км/ч.