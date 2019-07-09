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Марка Aston Martin рассекретила уникальный спорткар

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Николай Андреев

Aston Martin раскрыл финальную внешность купе DBS GT Zagato. Эта модель является частью коллекции DBZ Centenary, созданной к 100-летнему юбилею кузовного ателье Zagato. Современный Aston Martin DBS GT Zagato продаётся только в комплекте с рестомодом DB4 GT Zagato Continuation.

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  • Модель Aston Martin DBS GT Zagato создана на базе купе DBS Superleggera. У новинки большая решётка радиатора с уникальными активными элементами – на стоянке она закрыта, а после запуска двигателя 108 карбоно­вых деталей сдвигаются, открывая путь воздуху.

  • Фирменная выштамповка крыши в форме «двойного пузыря», целиком выполненная из углепластика, доходит до крышки багажника. Заднего стекла нет — вместо него будет камера заднего вида, изображение с которой выводится на внутрисалонное зеркало-дисплей.

  • У DBS GT Zagato 5,2-литровый V12 с двумя турбинами от DBS Superleggera — он развивает 725 л.с. (900 Н·м). Коробка передач — восьми­ступенчатый «автомат», а с нуля до 100 км/ч купе DBS Superleggera разгоняется за 3,4 секунды. Динамические характеристики DBS GT Zagato пока не уточняются.

  • Всего построят 19 пар Aston Martin DB4 GT Zagato Continuation и DBS GT Zagato. Стоимость комплекта составляет 6 миллионов фунтов стерлингов без учёта налогов. Поставки рестомода покупателям начнутся в четвёртом квартале 2019 года (недавно был построен первый экземпляр), а DBS GT Zagato заказчики получат только в конце 2020 года.

Как вам внешность DBS GT Zagato?

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