Марка Aston Martin рассекретила уникальный спорткар

Модель Aston Martin DBS GT Zagato создана на базе купе DBS Superleggera. У новинки большая решётка радиатора с уникальными активными элементами – на стоянке она закрыта, а после запуска двигателя 108 карбоно­вых деталей сдвигаются, открывая путь воздуху.

Фирменная выштамповка крыши в форме «двойного пузыря», целиком выполненная из углепластика, доходит до крышки багажника. Заднего стекла нет — вместо него будет камера заднего вида, изображение с которой выводится на внутрисалонное зеркало-дисплей.

У DBS GT Zagato 5,2-литровый V12 с двумя турбинами от DBS Superleggera — он развивает 725 л.с. (900 Н·м). Коробка передач — восьми­ступенчатый «автомат», а с нуля до 100 км/ч купе DBS Superleggera разгоняется за 3,4 секунды. Динамические характеристики DBS GT Zagato пока не уточняются.