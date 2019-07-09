Марка Aston Martin рассекретила уникальный спорткар
Николай Андреев
Aston Martin раскрыл финальную внешность купе DBS GT Zagato. Эта модель является частью коллекции DBZ Centenary, созданной
Модель Aston Martin DBS GT Zagato создана на базе купе DBS Superleggera. У новинки большая решётка радиатора с уникальными активными элементами – на стоянке она закрыта, а после запуска двигателя 108 карбоновых деталей сдвигаются, открывая путь воздуху.
Фирменная выштамповка крыши в форме «двойного пузыря», целиком выполненная из углепластика, доходит до крышки багажника. Заднего стекла нет — вместо него будет камера заднего вида, изображение с которой выводится на внутрисалонное зеркало-дисплей.
У DBS GT Zagato 5,2-литровый V12 с двумя турбинами от DBS Superleggera — он развивает 725 л.с. (900 Н·м). Коробка передач — восьмиступенчатый «автомат», а с нуля до
100 км/чкупе DBS Superleggera разгоняется за 3,4 секунды. Динамические характеристики DBS GT Zagato пока не уточняются.
Всего построят 19 пар Aston Martin DB4 GT Zagato Continuation и DBS GT Zagato. Стоимость комплекта составляет 6 миллионов фунтов стерлингов без учёта налогов. Поставки рестомода покупателям начнутся в четвёртом квартале 2019 года (недавно был построен первый экземпляр), а DBS GT Zagato заказчики получат только в конце 2020 года.