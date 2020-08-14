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Полуразобранный Aston Martin DB4, простоявший 30 лет в гараже, продадут за 700 000 долларов

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Артём Шахнович

В Австралии в продаже появилось редчайшее купе Aston Martin DB4 1960 года, которое некогда принад­лежало бывшему руково­дителю британской компании Дэвиду Брауну. Автомобиль выставлен на онлайн-площадке Octane. Цена — 1 000 000 австралийских долларов (717 000 долларов США).

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  • Дэвид Браун владел им один год. После этого в 1962-м гран-турер сменил место житель­ства и был ввезён в Австралию.

  • Последний владелец приобрёл его в ноябре 1979 года и практически не эксплуати­ровал, храня в гараже. Пробег на момент продажи — 146 020 километров.

  • На одной из фотографий видно, что у Aston Martin отсут­ствуют головная оптика и радиаторная решётка. На кузове есть царапины и повреж­дения. В оснащение входят электро­стекло­подъёмники, радио Motorolla и блокировка заднего дифферен­циала. К купе прилагается пользова­тельская инструкция для обслуживания и ремонта.

  • Aston Martin DB4 выпускался с 1958 по 1963 год. Произведено 1204 экзем­пляра. Стандартная модель оснащалась рядным шести­цилиндровым двигателем объёмом 3,7 литра мощностью 243 л.с. DB4 предлагался в версиях «купе» и «кабриолет» с посадочной формулой 2+2, а также в виде двух­местного облегченного купе. 

  • DB4 разгоняется до 97 км/ч за 9,3 секунды, а его максимальная скорость равна 224 км/ч.

Стоит потрёпанный DB4 таких денег?

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