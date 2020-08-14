Полуразобранный Aston Martin DB4, простоявший 30 лет в гараже, продадут за 700 000 долларов
Артём Шахнович
В Австралии в продаже появилось редчайшее купе Aston Martin DB4 1960 года, которое некогда принадлежало бывшему руководителю британской компании Дэвиду Брауну. Автомобиль выставлен на онлайн-площадке Octane. Цена —
Дэвид Браун владел им один год. После этого в
1962-мгран-турер сменил место жительства и был ввезён в Австралию.
Последний владелец приобрёл его в ноябре 1979 года и практически не эксплуатировал, храня в гараже. Пробег на момент продажи — 146 020 километров.
На одной из фотографий видно, что у Aston Martin отсутствуют головная оптика и радиаторная решётка. На кузове есть царапины и повреждения. В оснащение входят электростеклоподъёмники, радио Motorolla и блокировка заднего дифференциала. К купе прилагается пользовательская инструкция для обслуживания и ремонта.
Aston Martin DB4 выпускался с 1958 по 1963 год. Произведено 1204 экземпляра. Стандартная модель оснащалась рядным шестицилиндровым двигателем объёмом 3,7 литра мощностью 243 л.с. DB4 предлагался в версиях «купе» и «кабриолет» с посадочной формулой 2+2, а также в виде двухместного облегченного купе.
DB4 разгоняется до
97 км/чза 9,3 секунды, а его максимальная скорость равна 224 км/ч.