Aston Martin придумал электромобиль DB5 для детей — за 3,5 миллиона рублей
Кирилл Малышев
Британская марка Aston Martin совместно с компанией The Little Car создали почти идеально точную уменьшенную копию спорткара DB5, выпускавшегося в 1963–1965 годах. Всего сделают 1059 игрушек. Ровно таким же тиражом вышел оригинал.
Первыми возможность купить игрушку своим детям получат владельцы реальных коллекционных DB5, пишет Autoevolution. Им предложат любопытную опцию: номер шасси на игрушке будет совпадать с их настоящей машиной. Ездить на такой машине можно будет вместе с ребёнком. Разработчики просчитали габариты таким образом, чтобы рядом могли сесть взрослый и ребёнок.
Оригинальный DB5 визуально уменьшили на треть. «Младший» Астон насчитывает 3 метра в длину и 1,1 метра в ширину. Опираясь на
3D-модельисходника, создатели игрушки в точности выдержали все пропорции. Остальные нюансы тоже не забыты: оригинальный колер кузова Silver Birch, чёрный кожаный салон, спицованные хромированные диски.
Начинка — электрическая. Базовая версия развивает 6,7 л.с. и разгоняется до
48 км/ч.На одной зарядке аккумуляторов машина проезжает от 16 до 32 километров. Motor1 уточняет, что будет вариант Vantage Junior вдвое мощнее, но никакой другой информации о нём нет. Такая игрушка получит углепластиковый кузов, дифференциал повышенного трения и второй комплект аккумуляторов.
Для увеличения запаса хода предусмотрен режим рекуперации. За безопасность юного владельца Aston Martin отвечают дисковые тормоза на всех колёсах, три режима движения («новичок», «эксперт» и «гонка»), которые отличаются отдачей мотора, и функция дистанционной остановки автомобиля с расстояния до 30 метров.
Самая доступная версия стоит 35 000 фунтов (3,5 миллиона рублей), топовая Vantage Junior – 45 000 фунтов (4,5 миллиона рублей). Ранее в продажу поступила аналогичная реплика Bugatti Type 35 под названием Baby II, которую оценили в 30 000 – 58 500 евро (2,7–5,2 миллиона рублей).