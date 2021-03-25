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Канадская фирма Daymak готовит самый быстрый в мире трёхколёсный электромобиль

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Кирилл Малышев

Канадская компания Daymak собирается представить модель Spiritus. Её рекламируют как самый быстрый трёх­колёсный электро­мобиль в мире. Как сообщается на офици­альном сайте разра­ботчика, деньги на реализацию проекта будут собирать через краудфандинг.

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  • Daymak Spiritus выглядит как результат скрещи­вания мотоцикла и машины Бэтмена, пишет Interesting Engineering. У него два колеса спереди и одно сзади. Салон рассчитан на двоих человек.

  • Производитель уверяет, что управляемость будет как у карта и что это будет быстрейший электри­ческий трёх­колёсник в мире. На Спиритусе установят солнечные панели и систему рекуперации для воспол­нения части потраченной энергии. Кроме того, обещана запатенто­ванная фирмой Daymak функция беспроводной зарядки.

  • За четыре месяца, до 23 июля 2021 года, компания планирует собрать 50 000 предзаказов, каждый из которых нужно подтвердить задатком в 100 долларов. Взамен клиент получит купон на аналогичную скидку при покупке электро­велосипеда или микро­автомобиля (это нынешняя продукция Daymak) и обещание «минималь­ной цены» при приобре­тении Спиритуса.

  • Для базовой версии с запасом хода 300 километров обозначена цена в 19 995 долларов (1,5 миллиона рублей). А топовая с разгоном за 1,8 секунды до сотни и автоном­ностью в 480 километров будет стоить 149 000 долларов (11,4 миллиона рублей).

  • Ранее в декабре американская компания Aptera представила серийный вариант своего трёх­колёсника с двух­местным капле­видным кузовом и запасом хода свыше 1600 км в версии с самым большим аккуму­лятором на 100 кВт·ч. Суммарная мощность электро­моторов, встроенных в каждое колесо такого электрокара, составляет 201 л.с.

  • Цены на Aptera варьируются от 25,9 тысячи до 46,9 тысячи долларов. Производство планируется начать в 2021 году, однако точные сроки пока не названы.

Верите, что Daymak Spiritus появится?

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