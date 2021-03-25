Канадская фирма Daymak готовит самый быстрый в мире трёхколёсный электромобиль
Кирилл Малышев
Канадская компания Daymak собирается представить модель Spiritus. Её рекламируют как самый быстрый трёхколёсный электромобиль в мире. Как сообщается на официальном сайте разработчика, деньги на реализацию проекта будут собирать через краудфандинг.
Daymak Spiritus выглядит как результат скрещивания мотоцикла и машины Бэтмена, пишет Interesting Engineering. У него два колеса спереди и одно сзади. Салон рассчитан на двоих человек.
Производитель уверяет, что управляемость будет как у карта и что это будет быстрейший электрический трёхколёсник в мире. На Спиритусе установят солнечные панели и систему рекуперации для восполнения части потраченной энергии. Кроме того, обещана запатентованная фирмой Daymak функция беспроводной зарядки.
За четыре месяца, до 23 июля 2021 года, компания планирует собрать 50 000 предзаказов, каждый из которых нужно подтвердить задатком в 100 долларов. Взамен клиент получит купон на аналогичную скидку при покупке электровелосипеда или микроавтомобиля (это нынешняя продукция Daymak) и обещание «минимальной цены» при приобретении Спиритуса.
Для базовой версии с запасом хода 300 километров обозначена цена в 19 995 долларов (1,5 миллиона рублей). А топовая с разгоном за 1,8 секунды до сотни и автономностью в 480 километров будет стоить 149 000 долларов (11,4 миллиона рублей).
Ранее в декабре американская компания Aptera представила серийный вариант своего трёхколёсника с двухместным каплевидным кузовом и запасом хода свыше 1600 км в версии с самым большим аккумулятором на 100 кВт·ч. Суммарная мощность электромоторов, встроенных в каждое колесо такого электрокара, составляет 201 л.с.
Цены на Aptera варьируются от 25,9 тысячи до 46,9 тысячи долларов. Производство планируется начать в 2021 году, однако точные сроки пока не названы.