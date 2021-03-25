Канадская фирма Daymak готовит самый быстрый в мире трёхколёсный электромобиль

Daymak Spiritus выглядит как результат скрещи­вания мотоцикла и машины Бэтмена, пишет Interesting Engineering. У него два колеса спереди и одно сзади. Салон рассчитан на двоих человек.

Производитель уверяет, что управляемость будет как у карта и что это будет быстрейший электри­ческий трёх­колёсник в мире. На Спиритусе установят солнечные панели и систему рекуперации для воспол­нения части потраченной энергии. Кроме того, обещана запатенто­ванная фирмой Daymak функция беспроводной зарядки.