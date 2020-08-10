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Цены на главную новинку Kia для России, автосалон с брошенными суперкарами и другие новости дня

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Редакция Авто.ру

Российские цены нового седана Kia K5, который заменит Оптиму, редкие суперкары в заброшенном дилерском центре Китая, подробности о новом Mercedes-AMG S 63, сроки появления новой Skoda Octavia на нашем рынке и другие события понедельника, 10 августа 2020 года.

Российское представительство Kia обнародовало цены на новый седан K5, пришедший на смену модели Optima. Стартовал приём заказов, у дилеров товарные автомобили появятся 1 сентября.

Раритетный Porsche Carrera GT в компании пары других суперкаров восемь лет томится в заброшенном дилерском центре в Китае. Фотограф Джеймс Ван сумел сделать в шоуруме несколько снимков. Автосалон был закрыт в 2012 году в рамках принятой в стране программы по борьбе с коррупцией.



Южнокорейская Hyundai представила бренд Ioniq, под которым будет выпускать электромобили. В ближайшие четыре года запланирован выход трёх новинок.

Механик из Австралии приобрёл автодом Volkswagen Jurgen Autovilla 1975 года. Машина была в плачевном состоянии. Семь месяцев упорного труда — и автомобиль менее чем за сутки нашёл нового владельца. Который отдал за него в 12 раз больше.

«Заряженная» AMG-версия Mercedes-Benz S-класса нового поколения будет гибридом с функцией зарядки батарей от внешних источников. Варианта без электрического мотора, как сообщает MB Passion, не планируется.

Продажи лифтбека Skoda Octavia нового поколения в России начнутся 16 сентября. Сборку на мощностях нижегородского предприятия запустят месяцем позже.

Решили не мелочиться и пройтись по самым-самым автомобилям в мире вообще! Первый выпуск посвящён всякого рода внедорожникам: самый мощный, самый дорогой, самый маленький, самый популярный и другие.

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