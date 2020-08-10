Цены на главную новинку Kia для России, автосалон с брошенными суперкарами и другие новости дня

Раритетный Porsche Carrera GT в компании пары других суперкаров восемь лет томится в заброшенном дилерском центре в Китае. Фотограф Джеймс Ван сумел сделать в шоуруме несколько снимков. Автосалон был закрыт в 2012 году в рамках принятой в стране программы по борьбе с коррупцией.







