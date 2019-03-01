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Ателье Italdesign хочет, чтобы его роскошное купе выпускал кто-нибудь другой

Новости

Андрей Шульдешов

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В интернете появились новые изображения концепта DaVinci от ателье Italdesign. Компания не будет запускать автомобиль в серию, зато предложит сделать это другим производителям.

DaVinci – это большое (почти пять метров) купе класса гран туризмо с посадочной формулой 2+2. У него огромные двери: они охватывают оба ряда сидений и открываются вверх по типу «крыла чайки».

Самая необычная фишка в интерьере – кнопки на центральной консоли, которые спрятаны под алькантару вместе со световыми индикаторами: получается, что вся передняя панель забрана в цельный холст дорогой отделки. Кроме того, у DaVinci цифровая приборная панель, в распоряжении переднего пассажира есть отдельный узкий дисплей, встроенный над перчаточным ящиком, а вспомогательными функциями и настройками автомобиля можно управлять через сенсорный планшет, установленный на центральной консоли.

В серию DaVinci не пойдет – по крайней мере, пока. Как пишет Autocar, Italdesign подумывает о том, чтобы предложить производство автомобиля сторонним компаниям. В компании говорят, что даже дизайн кузова разрабатывали таким образом, чтобы он с минимальными корректировками вписался в корпоративный стиль целого ряда марок. По этой причине конкретной информации о технических характеристиках не приводится: конструкция DaVinci рассчитана как под традиционные ДВС, так и под электрические силовые установки.

Наиболее консервативный вариант, предусмотренный для автомобиля, – четырёхлитровый V8 в паре с полноприводной трансмиссией. Полностью электрическая версия предполагает электромоторы на передней и задней осях и блок батарей, размещённый в полу.

Живьём Italdesign DaVinci покажут на автосалоне в Женеве.

Кто из автопроизводителей должен взяться за выпуск DaVinci?

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