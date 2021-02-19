Вот как могла бы выглядеть «Буханка»

Судя по шильдикам, которыми Андрей снабдил новые эскизы, он продолжает проект, посвящённый 100-летию СССР. Новый вариант «Буханки» сохранил уже опробованные решения в передней части — к примеру, оптику и козырёк крыши как часть интегрированного экспедиционного багажника, а также необычные зеркала.

Давыдов предлагает оснащать минивэн сдвижными, а не распашными дверями по обоим бортам и комфортными креслами с подголовниками в салоне. Механизм открытия задней двери, судя по всему, подсмотрен у VW Transporter.

Сама же «Буханка» в представлении художника стала заметно крупнее по всем направлениям и, по всей видимости, значительно просторнее. При этом она должна сохранить внедорожные возможности за счёт мостов в подвеске, высокого дорожного просвета и грязевых колёс с агрессивным протектором.