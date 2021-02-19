Вот как могла бы выглядеть «Буханка»
Дмитрий Елизаров
Ульяновский автозавод опубликовал во ВКонтакте очередные эскизы независимого художника Андрея Давыдова на тему возможного облика УАЗ-452 — своего рода будущего поколения внедорожного минивэна по прозвищу «Буханка». На этот раз дизайнер нарисовал пассажирскую модификацию (с грузовой Давыдов уже экспериментировал).
Судя по шильдикам, которыми Андрей снабдил новые эскизы, он продолжает проект, посвящённый 100-летию СССР. Новый вариант «Буханки» сохранил уже опробованные решения в передней части — к примеру, оптику и козырёк крыши как часть интегрированного экспедиционного багажника, а также необычные зеркала.
Давыдов предлагает оснащать минивэн сдвижными, а не распашными дверями по обоим бортам и комфортными креслами с подголовниками в салоне. Механизм открытия задней двери, судя по всему, подсмотрен у VW Transporter.
Сама же «Буханка» в представлении художника стала заметно крупнее по всем направлениям и, по всей видимости, значительно просторнее. При этом она должна сохранить внедорожные возможности за счёт мостов в подвеске, высокого дорожного просвета и грязевых колёс с агрессивным протектором.
Первый эскиз на тему будущего УАЗ-452 появился в сентябре прошлого года. Тогда Давыдов изобразил фургон с аналогичной внешностью, якобы стоящий на сборочной линии Ульяновского автозавода.