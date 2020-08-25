Марка Datsun отозвала в России 93 тысячи автомобилей из-за взрывоопасных подушек безопасности

В непросушенных пиропатронах газо­генератора подушки безопас­ности бездымного типа содер­жится нитрат аммония, который портится под воздей­ствием влаги и перепадов температур. В резуль­тате водительская и пассажирская подушки могут внезапно очень мощно сработать с разруше­нием корпусов и выбросом металли­ческих фрагментов в салон.

На всех отзываемых автомобилях будут проверены и при необходи­мости заменены рулевая колонка и подушки безопас­ности водителя и пассажира.

Узнать самостоятельно о наличии автомобиля в списке отзываемых владельцы могут на Авто.ру. Также VIN-коды отзываемых автомобилей опублико­ваны на официальном сайте Росстандарта.

Прошлый отзыв затронул 1677 авто­мобилей тех же моделей, произ­ведённых в августе-сентябре 2019 года. Причиной отзыва послужили проблемы с тормозной системой.