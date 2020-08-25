Марка Datsun отозвала в России 93 тысячи автомобилей из-за взрывоопасных подушек безопасности
Наталья Насонова
Компания Datsun отозвала в России 93 373 автомобиля моделей on-DO и
В непросушенных пиропатронах газогенератора подушки безопасности бездымного типа содержится нитрат аммония, который портится под воздействием влаги и перепадов температур. В результате водительская и пассажирская подушки могут внезапно очень мощно сработать с разрушением корпусов и выбросом металлических фрагментов в салон.
На всех отзываемых автомобилях будут проверены и при необходимости заменены рулевая колонка и подушки безопасности водителя и пассажира.
Узнать самостоятельно о наличии автомобиля в списке отзываемых владельцы могут на Авто.ру. Также VIN-коды отзываемых автомобилей опубликованы на официальном сайте Росстандарта.
Прошлый отзыв затронул 1677 автомобилей тех же моделей, произведённых в августе-сентябре 2019 года. Причиной отзыва послужили проблемы с тормозной системой.
Ранее сообщалось, что суббренд Datsun уйдёт с российского рынка в конце 2020 года. Такое решение было принято в свете плохих финансовых показателей компании.