Обновлённый седан Datsun on-Do: лицо от хэтчбека, боковые подушки и новая цена
Николай Андреев
Марка Datsun представила в России обновлённый седан
Седан получил переднюю часть с линзованными фарами от соплатформенного хэтчбека
mi-Do.Появилась функция 40-секундной задержки выключения фар после выключения зажигания. Новые зеркала заднего вида оснащены светодиодными поворотниками, а в палитру вариантов окраски добавлены оранжевый и тёмно-серый цвет. В базовой комплектации Access бамперы и корпуса зеркал теперь окрашены в цвет кузова.
В салоне — увеличенное зеркало заднего вида и подсветка перчаточного ящика, рукоятка ручника теперь целиком отделана пластиком (ранее он был только в месте хвата), а шайбы климатической установки отныне вращаются легче. В богатых комплектациях Dream I и Dream II передние сиденья получили доработанную боковую поддержку, регулировку по высоте и боковые подушки безопасности.
Как и раньше, Datsun on-Do предлагается на выбор с атмосферниками 1.6: восьмиклапанным мощностью 87 сил и с 16 клапанами мощностью 106 сил. Более слабый двигатель сочетается с пятиступенчатой механической коробкой передач или традиционным четырёхступенчатым «автоматом», а самый мощный — только с «механикой».
После обновления цены на Datsun on-Do выросли на 6–22 тысячи рублей, в зависимости от комплектации. Самый дешёвый седан 2020 года выпуска стоит 506 000 рублей, а самый дорогой — 686 000 рублей.