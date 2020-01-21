Обновлённый седан Datsun on-Do: лицо от хэтчбека, боковые подушки и новая цена

Седан получил переднюю часть с линзован­ными фарами от соплатформенного хэтчбека mi-Do. Появилась функция 40-секунд ­ной задержки выключе­ния фар после выключения зажигания. Новые зеркала заднего вида оснащены светодиодными поворот­никами, а в палитру вариантов окраски добавлены оранжевый и тёмно-серый цвет. В базовой комплектации Access бамперы и корпуса зеркал теперь окрашены в цвет кузова.

В салоне — увеличенное зеркало заднего вида и подсветка перчаточного ящика, рукоятка ручника теперь целиком отделана пластиком (ранее он был только в месте хвата), а шайбы климатиче­ской установки отныне вращаются легче. В богатых комплектациях Dream I и Dream II передние сиденья получили доработанную боковую поддержку, регулировку по высоте и боковые подушки безопасности.

Как и раньше, Datsun on-Do предлагается на выбор с атмосфер­никами 1.6: восьми­клапанным мощностью 87 сил и с 16 клапанами мощностью 106 сил. Более слабый двигатель сочетается с пятиступен­чатой механиче­ской коробкой передач или традици­онным четырёх­ступенчатым «автоматом», а самый мощный — только с «механикой».