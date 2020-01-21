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Обновлённый седан Datsun on-Do: лицо от хэтчбека, боковые подушки и новая цена

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Николай Андреев

Марка Datsun представила в России обновлённый седан on-Do, построенный на базе Lada Granta. Модель изменилась внешне и получила новое оснащение.

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  • Седан получил переднюю часть с линзован­ными фарами от соплатформенного хэтчбека mi-Do. Появилась функция 40-секунд­ной задержки выключе­ния фар после выключения зажигания. Новые зеркала заднего вида оснащены светодиодными поворот­никами, а в палитру вариантов окраски добавлены оранжевый и тёмно-серый цвет. В базовой комплектации Access бамперы и корпуса зеркал теперь окрашены в цвет кузова.

  • В салоне — увеличенное зеркало заднего вида и подсветка перчаточного ящика, рукоятка ручника теперь целиком отделана пластиком (ранее он был только в месте хвата), а шайбы климатиче­ской установки отныне вращаются легче. В богатых комплектациях Dream I и Dream II передние сиденья получили доработанную боковую поддержку, регулировку по высоте и боковые подушки безопасности.

  • Как и раньше, Datsun on-Do предлагается на выбор с атмосфер­никами 1.6: восьми­клапанным мощностью 87 сил и с 16 клапанами мощностью 106 сил. Более слабый двигатель сочетается с пятиступен­чатой механиче­ской коробкой передач или традици­онным четырёх­ступенчатым «автоматом», а самый мощный — только с «механикой».

  • После обновления цены на Datsun on-Do выросли на 6–22 тысячи рублей, в зависимости от комплектации. Самый дешёвый седан 2020 года выпуска стоит 506 000 рублей, а самый дорогой — 686 000 рублей.

Как вам обновлённый Datsun on-Do?

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