Datsun готовит для России две новинки, включая кроссовер

В 2020 году на конвейере «АвтоВАЗа» в Тольятти начнут выпускать кроссовер, который имеет заводской индекс Datsun RD3. Он будет представлять собой перелицованную модель Nissan Kicks, построенную на базе платформы B0 от Renault Duster. Производство RD3 наладят на конвейере, где сейчас делают Renault Logan и Sandero, а также Lada Xray. Ежегодный объём выпуска составит 30-50 тысяч экземпляров.

Вторая модель, с индексом RD4, появится в 2022 году. Её построят на платформе CMF B-LS – так называется архитектура семейства Lada Granta второго поколения. Этот автомобиль, который также будут выпускать в Тольятти по 60-80 тысяч экземпляров в год, будет видоизменённой версией «Гранты», но пока непонятно, с каким типом кузова.