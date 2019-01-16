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Datsun готовит для России две новинки, включая кроссовер

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Под брендом Datsun в России планируется наладить выпуск сразу двух новых моделей. Об этом стало известно изданию «Русский автомобиль», в распоряжении которого оказался план развития марки.

Nissan Kicks

В 2020 году на конвейере «АвтоВАЗа» в Тольятти начнут выпускать кроссовер, который имеет заводской индекс Datsun RD3. Он будет представлять собой перелицованную модель Nissan Kicks, построенную на базе платформы B0 от Renault Duster. Производство RD3 наладят на конвейере, где сейчас делают Renault Logan и Sandero, а также Lada Xray. Ежегодный объём выпуска составит 30-50 тысяч экземпляров.

Вторая модель, с индексом RD4, появится в 2022 году. Её построят на платформе CMF B-LS – так называется архитектура семейства Lada Granta второго поколения. Этот автомобиль, который также будут выпускать в Тольятти по 60-80 тысяч экземпляров в год, будет видоизменённой версией «Гранты», но пока непонятно, с каким типом кузова.

Datsun on-Do
Datsun mi-Do
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Datsun on-Do

  • Datsun является суббрендом компании Nissan, под которым продаются бюджетные версии моделей других марок, входящих в альянс Renault-Nissan. В России он появился в 2014 году, а все российские модели Datsun построены на базе автомобилей Lada.

  • Сейчас на российском рынке продаются две модели Datsun – седан on-Do и хэтчбек mi-Do, которые являются перелицованными модификациями «Гранты».

Нужна ли «Датсуну» собственная модель?

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