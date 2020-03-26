В России зарегистрировали название новой модели Datsun

Ранее компания Nissan опубликовала несколько тизеров Magnite. Кроссовер разработан в Японии при участии специалистов индийского подразделения марки. Его премьера состоится в течение 2020 года.

О российском Datsun Magnite никакой информации нет. В скором времени производство моделей бюджетной марки останется только в России. Выпускаемые в Индии и Индонезии праворульные Датсаны останутся без преемников, а сам бренд уйдёт с этих рынков. Так же, как из Непала и ЮАР.