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В России зарегистрировали название новой модели Datsun

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Николай Андреев

В открытой базе Роспатента появилась заявка на регистрацию торговой марки Datsun Magnite. Её подала компания Nissan, владеющая брендом Datsun.

  • В индийском патентном ведомстве обнаружились документы на регистрацию названия Nissan Magnite. По информации местного портала Indian Auto, так назовут самый компактный и доступный кроссовер японской марки.

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  • Ранее компания Nissan опубликовала несколько тизеров Magnite. Кроссовер разработан в Японии при участии специалистов индийского подразделения марки. Его премьера состоится в течение 2020 года.

О российском Datsun Magnite никакой информации нет. В скором времени производство моделей бюджетной марки останется только в России. Выпускаемые в Индии и Индонезии праворульные Датсаны останутся без преемников, а сам бренд уйдёт с этих рынков. Так же, как из Непала и ЮАР.

Будут ли шансы у Magnite против Креты?

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