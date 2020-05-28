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Datsun уйдёт из России

Новости

Николай Андреев

Руководство Nissan обнародовало четырёхлетний план, который должен улучшить плохие финансовые показатели компании. В рамках оптимизации и изменённой стратегии с российского рынка уйдёт бюджетный суббренд Datsun.

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  • В России Datsun представлен седаном Datsun on-Do и хэтчбеком mi-Do, которые построены на базе Lada Granta. Они будут выпускаться с этой моделью на одном конвейере в Тольятти до декабря 2020 года. В январе on-Do обновился, получив изменённую переднюю часть с линзованными фарами и новое оснащение. С российского завода автомобили Datsun поставляются в Белоруссию, Казахстан и Ливан.

  • Компания Nissan возродила свой суббренд Datsun в 2013 году для выпуска бюджетных автомобилей в развивающихся странах. Однако результаты продаж оказались ниже ожидаемых и бренд в ближайшее время вновь прекратит существование — ранее было объявлено, что все модели бюджетной марки Datsun, выпускаемые в Индии и Индонезии, останутся без преемников, а сам бренд уйдёт с этих рынков.

  • В ближайшее время компания Nissan полностью уйдёт ещё и из Южной Кореи. Также закроется испанский завод, где производятся электромобили и коммерческая техника, включая пикап Nissan Navara.

  • До 2023 года Nissan сократит глобальную линейку на 20 процентов — с 69 до менее чем 55 моделей. На те же 20 процентов сократится объём производства автомобилей — до 5,4 миллионов экземпляров в год при условии стандартного режима работы.

  • Японская компания сосредоточится на среднеразмерных машинах, электромобилях и спорткарах. В следующие 18 месяцев Nissan представит 12 новых моделей, в том числе кроссовер X-Trail четвёртого поколения.

Будете скучать по Datsun?

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