Машины Datsun будут выпускать только в России
Николай Андреев
Компания Nissan объявила, что все модели бюджетной марки Datsun, выпускаемые в Индии и Индонезии, останутся без преемников, а сам бренд уйдёт с этих рынков. Кроме этих стран, автомобили Datsun производятся только в России.
Первый завод в индонезийской Пурвакарте уже закрывается. На нём производили компактвэны Datsun Go+ и Cross. Предприятие в индийском Ченнаи продолжит работу, но вместо хэтчбеков Datsun Go и
redi-Goна конвейер встанет компактный кроссовер Nissan. Из Индии и Индонезии праворульные модели Datsun поставляются в ЮАР и Непал. В этих странах машин Datsun тоже больше не будет.
На АвтоВАЗе продолжают выпускать седаны Datsun
on-Doи хэтчбеки mi-Do,которые построены на базе Lada Granta. В январе четырёхдверка обновилась, получив изменённую переднюю часть с линзованными фарами и новое оснащение. С российского завода автомобили Datsun поставляются в Белоруссию, Казахстан и Ливан.
Компания Nissan возродила Datsun в 2013 году, чтобы продавать под этой маркой бюджетные автомобили. Однако результаты оказались низкими, и на фоне плохих финансовых показателей японский автопроизводитель решил свернуть производство Датсунов в Азии.