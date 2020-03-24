Машины Datsun будут выпускать только в России

Первый завод в индонезийской Пурвакарте уже закрыва­ется. На нём производили компакт­вэны Datsun Go+ и Cross. Предприятие в индийском Ченнаи продолжит работу, но вместо хэтчбеков Datsun Go и redi-Go на конвейер встанет компактный кроссовер Nissan. Из Индии и Индонезии праворульные модели Datsun поставля­ются в ЮАР и Непал. В этих странах машин Datsun тоже больше не будет.