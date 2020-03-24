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Машины Datsun будут выпускать только в России

Новости

Николай Андреев

Компания Nissan объявила, что все модели бюджетной марки Datsun, выпускаемые в Индии и Индонезии, останутся без преемников, а сам бренд уйдёт с этих рынков. Кроме этих стран, автомобили Datsun производятся только в России.

Datsun redi-Go
Datsun Go
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Datsun redi-Go

  • Первый завод в индонезийской Пурвакарте уже закрыва­ется. На нём производили компакт­вэны Datsun Go+ и Cross. Предприятие в индийском Ченнаи продолжит работу, но вместо хэтчбеков Datsun Go и redi-Go на конвейер встанет компактный кроссовер Nissan. Из Индии и Индонезии праворульные модели Datsun поставля­ются в ЮАР и Непал. В этих странах машин Datsun тоже больше не будет.

Datsun on-Do
Datsun mi-Do
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Datsun on-Do

  • На АвтоВАЗе продолжают выпускать седаны Datsun on-Do и хэтчбеки mi-Do, которые построены на базе Lada Granta. В январе четырёх­дверка обновилась, получив изменённую переднюю часть с линзо­ван­ными фарами и новое оснащение. С россий­ского завода автомобили Datsun поставля­ются в Белоруссию, Казахстан и Ливан.

Компания Nissan возродила Datsun в 2013 году, чтобы продавать под этой маркой бюджетные авто­мобили. Однако резуль­таты оказались низкими, и на фоне плохих финансовых показа­телей японский авто­произво­дитель решил свернуть производство Датсунов в Азии.

Стоит ли оставлять Datsun в России?

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