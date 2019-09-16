Datsun 240Z с мотором от Nissan GT-R: 400 сил в купе 1970 года
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Михаил Конончук
Datsun 240Z называли Ferrari для бедных. В начале семидесятых это спорткупе стало суперхитом благодаря тому, что быстро ехало, классно рулилось, мало стоило, редко ломалось и просто фантастически выглядело.
Этот стиль не утратил актуальность и полвека спустя, но что получится, если под классическими формами спрятать современную (и очень серьёзную) технику? Мы познакомились с великолепным рестомодом на базе 240Z и пришли в полнейший восторг.
Как стоит поступать с классическими автомобилями?
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