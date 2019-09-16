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Datsun 240Z с мотором от Nissan GT-R: 400 сил в купе 1970 года

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Михаил Конончук

Datsun 240Z называли Ferrari для бедных. В начале семи­десятых это спорткупе стало супер­хитом благо­даря тому, что быстро ехало, классно рулилось, мало стоило, редко ломалось и просто фанта­стически выглядело.

Ещё видео про крутые раритетные тачки! – Сверхмощный Chrysler 300C 1957 года: https://youtu.be/h2ERXmNW7Qc – Нереально большой и редкий внедорожник Toyota: https://youtu.be/gaceJSi5yeY – Самый технологичный «японец» 90-х – Mitsubishi 3000GT: https://youtu.be/gLDheI1UFk4 – Безумие на колёсах – минивэн-купе Renault Avantime: https://youtu.be/jE2RLGJEl98 Datsun 240Z называли Ferrari для бедных. В начале семидесятых это спорткупе стало суперхитом благодаря тому, что оно быстро ехало, классно рулилось, мало стоило, редко ломалось и просто фантастически выглядело. Этот стиль не утратил актуальность и полвека спустя, но что получится, если под классическими формами спрятать современную (и очень серьёзную) технику? Мы познакомились с великолепным рестомодом на базе 240Z и пришли в полнейший восторг.

Этот стиль не утратил актуальность и полвека спустя, но что получится, если под класси­че­скими формами спрятать современ­ную (и очень серьёзную) технику? Мы познако­мились с великолеп­ным рестомодом на базе 240Z и пришли в полнейший восторг.

Как стоит поступать с классическими автомобилями?

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