Datsun 240Z с мотором от Nissan GT-R: 400 сил в купе 1970 года

Этот стиль не утратил актуальность и полвека спустя, но что получится, если под класси­че­скими формами спрятать современ­ную (и очень серьёзную) технику? Мы познако­мились с великолеп­ным рестомодом на базе 240Z и пришли в полнейший восторг.