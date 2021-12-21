Датская заправка будущего, которой стукнуло 85 лет. Фотопост

В районе бывшей рыбацкой деревушки Сковшовед, что к северу от Копенгагена, есть необычная заправочная станция, относящаяся к сети Uno-X. Станция, похожая на гриб, смотрится олдскульно и невероятно современно одновременно. Но самое удивительное в том, что этот памятник архитектуры построен в далёком 1936 году!