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Датская заправка будущего, которой стукнуло 85 лет. Фотопост

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Алексей Олефиренко

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В районе бывшей рыбацкой деревушки Сковшовед, что к северу от Копенгагена, есть необычная заправочная станция, относящаяся к сети Uno-X. Станция, похожая на гриб, смотрится олдскульно и невероятно современно одновременно. Но самое удивительное в том, что этот памятник архитектуры построен в далёком 1936 году!

Проект футуристичной АЗС разработал Арне Якобсен по заказу компании Texaco. Основа заправки представляет собой бетонную коробку, отделанную керамической плиткой Meissen, к которой примыкает «гриб», накрывающий топливораздаточные колонки.

С середины 1930-х станция не претерпела значительных изменений: лишь в главном корпусе появилась лавка мороженого, а заправочные автоматы были заменены современными. Эти изменения были внесены в начале 2000-х, когда станция прошла масштабную реставрацию.

АЗС в Сковшоведе — единственная в своём роде, поэтому её частенько посещают туристы: полюбоваться архитектурой и минималистичными часами на фасаде, отведать мороженого и, конечно же, заправиться!

Фотографии: David Altrath

Скучаете по «олдскульным» заправкам?

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