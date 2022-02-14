В Дании запустили продажи раздвижного электромобиля за полмиллиона рублей

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Датская компания iEV Motors открыла предзаказы на необычный мини-электромобиль iEV Z, который может менять длину и вместительность по нажатию клавиши. Цена новинки составит от 5850 евро (чуть больше 500 000 рублей), пишет The New Atlas.
Фирма Geometry — один из брендов концерна Geely — скоро представит компактный электрокроссовер длиной всего четыре метра. Ожидается, что он станет одним из наиболее доступных в своём сегменте.