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В Дании запустили продажи раздвижного электромобиля за полмиллиона рублей

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Кирилл Малышев

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Датская компания iEV Motors открыла предзаказы на необычный мини-электромобиль iEV Z, который может менять длину и вместительность по нажатию клавиши. Цена новинки составит от 5850 евро (чуть больше 500 000 рублей), пишет The New Atlas.

  • По умолчанию трансформер одноместный и его размеры составляют 1980 х 780 х 1450 миллиметров в длину, ширину и высоту соответственно. При необходимости посадить второго человека iEV Z растягивается до 2350 миллиметров. Второе посадочное место откидное и раскрывается автоматически за водительским сиденьем.
  • Если же есть необходимость поехать вдвоём и вдобавок взять с собой вещи, электрокар можно растянуть до 2750 миллиметров. Каков объём багажника, не сообщается. Трансформация кузова электрокара занимает несколько секунд.
  • Электромотор мощностью 1,4 лошадиные силы разгоняет 220-килограммовую машину до 45 км﻿/﻿ч. Аккумулятора ёмкостью 3,3 кВт·ч должно хватить на 100 километров пробега. Полностью зарядить батарею от сети можно за три часа. Для зарядки имеются также солнечные панели на крыше.
  • Электромобиль iEV Z оснащён внешними панелями из алюминия и карбона. У него есть электрические стеклоподъёмники и брусья-усилители по бокам для безопасности. Даже в «сложенном» состоянии машина предоставляет немного места для вещей: есть небольшой отсек спереди.

Фирма Geometry  один из брендов концерна Geely скоро представит компактный электрокроссовер длиной всего четыре метра. Ожидается, что он станет одним из наиболее доступных в своём сегменте.

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