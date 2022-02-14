В Дании запустили продажи раздвижного электромобиля за полмиллиона рублей

По умолчанию трансформер — одноместный и его размеры составляют 1980 х 780 х 1450 миллиметров в длину, ширину и высоту соответственно. При необходимости посадить второго человека iEV Z растягивается до 2350 миллиметров. Второе посадочное место откидное и раскрывается автоматически за водительским сиденьем.

Если же есть необходимость поехать вдвоём и вдобавок взять с собой вещи, электрокар можно растянуть до 2750 миллиметров. Каков объём багажника, не сообщается. Трансформация кузова электрокара занимает несколько секунд.

Электромотор мощностью 1,4 лошадиные силы разгоняет 220-килограммовую машину до 45 км﻿/﻿ч. Аккумулятора ёмкостью 3,3 кВт·ч должно хватить на 100 километров пробега. Полностью зарядить батарею от сети можно за три часа. Для зарядки имеются также солнечные панели на крыше.

Электромобиль iEV Z оснащён внешними панелями из алюминия и карбона. У него есть электрические стеклоподъёмники и брусья-усилители по бокам для безопасности. Даже в «сложенном» состоянии машина предоставляет немного места для вещей: есть небольшой отсек спереди.

Фирма Geometry — один из брендов концерна Geely — скоро представит компактный электрокроссовер длиной всего четыре метра. Ожидается, что он станет одним из наиболее доступных в своём сегменте.