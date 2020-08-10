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Как дилеры Авто.ру могут бесплатно получать историю автомобилей

Про бизнес

Дилеры Авто.ру могут узнать историю автомобиля по VIN-коду — для этого у нас есть специальный сервис «Про Авто», где собираются данные из десятка источников. Эти данные позволяют безопасно выкупать авто­мобили с пробегом, с уверен­ностью, что в дальнейшем не появится проблем с их продажей.

В отчёте отображаются сведения из ПТС, юридиче­ская чистота автомобиля, данные о владельцах, ДТП и многое другое. Кроме того, из отчётов Авто.ру можно узнать уникальную информацию о машине: историю пробега, историю обслужи­­вания у наших партнёров, а также данные о использо­вании автомобиля в такси или каршеринге и историю размещения на классифайде, которую мы собирали с момента основания сервиса — уже более 20 лет.

Многие крупные компании получили возможность бесплатно смотреть отчёты Авто.ру. В числе наших партнёров — многие автопроиз­водители, например, Mitsubishi Motors и Nissan, а также российские дилеры, например, группа компаний «Боравто», чьим опытом мы поделимся.

Как дилеру получать отчёты бесплатно

В рамках сотрудниче­ства мы открываем доступ к отчётам по VIN для дилеров, готовых делиться с нами данными об авто­мобилях, которые обслужи­вались в вашем сервисе или проданы в дилерском центре.

К тому же, зная VIN машины, которая куплена у этого дилера или побывала у него на сервисе либо оценке, мы сможем отследить, когда этот автомобиль снова появится в продаже на Авто.ру. В личном кабинете мы уведомим дилера об этом — с помощью сервиса «Снова в продаже». Преимуще­ством сервиса является возможность получать «тёплые» лиды — конверсия по ним выше, чем после холодного обзвона, потому что владелец уже знаком с вашим автоцентром, что повышает его лояльность.

Также мы предоставим ещё одну бесплатную рекламную опцию для партнёров: если вам захочется, то в отчёте мы укажем данные вашей компании — название и ссылку на сайт.

Кейс ГК «Боравто»

Ежемесячно дилеры «Боравто» (6 автосалонов) смотрят примерно полторы тысячи отчётов. В рамках партнёрства компании удаётся экономить на этой статье расходов около полутора миллионов рублей в год — столько было бы потрачено на покупку такого объёма отчётов. Не менее важно, что благодаря отчётам дилеры значительно экономят время уже на этапе поиска авто­мобиля для выкупа, отсеивая неликвидные варианты.


Михаил Пажитнов, руководитель направления автомобилей с пробегом, ГК «Боравто»:

«Ключевое преимущество отчётов — это уникальная история размещений на Авто.ру: такой информации не даёт ни один другой сервис».


Как настроен обмен данными

Обмен данными происходит автоматически. Ежедневно на созданный для партнёра электронный ящик Авто.ру получает обнов­лённую базу данных, которая, в свою очередь, автоматически выгружается из 1С.

Бесплатная проверка автомобиля по VIN-коду доступна дилеру в личном кабинете. Лимит проверок обнуляется ежемесячно, а проверить остаток по лимиту можно там же, в личном кабинете. Отчёты по ранее проверенным авто­мобилям сохраняются в «Истории VIN» в разделе «Мои отчёты».

Преимущества работы с сервисом «Снова в продаже»

Ежемесячно ГК «Боравто» получает в среднем 200 «тёплых» контактов из раздела «Снова в продаже». Конверсия дилера из звонка в приезд обычно составляет 10%, а в сделку — 4–5%. Конверсия после обзвона клиентов раздела «Снова в продаже», по статистике Авто.ру, выше в два раза. Это, в свою очередь, снижает стоимость лида и помогает экономить. 

На конверсию такого лида сильно влияет скорость его обработки: у дилера есть примеры, когда менеджеры компании быстро реагировали на уведом­ление «Снова в продаже», общались с продавцами из других регионов и те приезжали на сделку. Например, в июле бывший клиент «Боравто» приехал в Воронеж из Санкт-Петербурга и продал свой автомобиль. Быстрая идентификация с помощью сервиса «Снова в продаже» помогла найти клиента и провести сделку.

Никаких персональных данных

Важное условие партнёрства со стороны дилерских салонов — сохранение конфиден­циальности персональных данных клиентов. Договор о сотрудни­честве и все возникающие вопросы были оперативно согласо­ваны юристами Авто.ру и «Боравто». «Нас полностью устраивает, что мы не передаём третьим лицам никакой персональной информации непосред­ственно о клиентах», — говорит Михаил Пажитнов.

Если вы тоже хотите бесплатно пользоваться отчётами Авто.ру, экономить время и бюджет, напишите нам на history@yandex-team.ru или оставьте заявку в форме обратной связи по этой ссылке.

Хотели бы иметь возможность бесплатно получать отчёты Авто.ру?

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