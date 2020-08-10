Как дилеры Авто.ру могут бесплатно получать историю автомобилей
Дилеры Авто.ру могут узнать историю автомобиля по VIN-коду — для этого у нас есть специальный сервис «Про Авто», где собираются данные из десятка источников. Эти данные позволяют безопасно выкупать автомобили с пробегом, с уверенностью, что в дальнейшем не появится проблем с их продажей.
В отчёте отображаются сведения из ПТС, юридическая чистота автомобиля, данные о владельцах, ДТП и многое другое. Кроме того, из отчётов Авто.ру можно узнать уникальную информацию о машине: историю пробега, историю обслуживания у наших партнёров, а также данные о использовании автомобиля в такси или каршеринге и историю размещения на классифайде, которую мы собирали с момента основания сервиса — уже более 20 лет.
Многие крупные компании получили возможность бесплатно смотреть отчёты Авто.ру. В числе наших партнёров — многие автопроизводители, например, Mitsubishi Motors и Nissan, а также российские дилеры, например, группа компаний «Боравто», чьим опытом мы поделимся.
Как дилеру получать отчёты бесплатно
В рамках сотрудничества мы открываем доступ к отчётам по VIN для дилеров, готовых делиться с нами данными об автомобилях, которые обслуживались в вашем сервисе или проданы в дилерском центре.
К тому же, зная VIN машины, которая куплена у этого дилера или побывала у него на сервисе либо оценке, мы сможем отследить, когда этот автомобиль снова появится в продаже на Авто.ру. В личном кабинете мы уведомим дилера об этом — с помощью сервиса «Снова в продаже». Преимуществом сервиса является возможность получать «тёплые» лиды — конверсия по ним выше, чем после холодного обзвона, потому что владелец уже знаком с вашим автоцентром, что повышает его лояльность.
Также мы предоставим ещё одну бесплатную рекламную опцию для партнёров: если вам захочется, то в отчёте мы укажем данные вашей компании — название и ссылку на сайт.
Кейс ГК «Боравто»
Ежемесячно дилеры «Боравто» (6 автосалонов) смотрят примерно полторы тысячи отчётов. В рамках партнёрства компании удаётся экономить на этой статье расходов около полутора миллионов рублей в год — столько было бы потрачено на покупку такого объёма отчётов. Не менее важно, что благодаря отчётам дилеры значительно экономят время уже на этапе поиска автомобиля для выкупа, отсеивая неликвидные варианты.
Михаил Пажитнов, руководитель направления автомобилей с пробегом, ГК «Боравто»:
«Ключевое преимущество отчётов — это уникальная история размещений на Авто.ру: такой информации не даёт ни один другой сервис».
Как настроен обмен данными
Обмен данными происходит автоматически. Ежедневно на созданный для партнёра электронный ящик Авто.ру получает обновлённую базу данных, которая, в свою очередь, автоматически выгружается из 1С.
Бесплатная проверка автомобиля по VIN-коду доступна дилеру в личном кабинете. Лимит проверок обнуляется ежемесячно, а проверить остаток по лимиту можно там же, в личном кабинете. Отчёты по ранее проверенным автомобилям сохраняются в «Истории VIN» в разделе «Мои отчёты».
Преимущества работы с сервисом «Снова в продаже»
Ежемесячно ГК «Боравто» получает в среднем 200 «тёплых» контактов из раздела «Снова в продаже». Конверсия дилера из звонка в приезд обычно составляет 10%, а в сделку — 4–5%. Конверсия после обзвона клиентов раздела «Снова в продаже», по статистике Авто.ру, выше в два раза. Это, в свою очередь, снижает стоимость лида и помогает экономить.
На конверсию такого лида сильно влияет скорость его обработки: у дилера есть примеры, когда менеджеры компании быстро реагировали на уведомление «Снова в продаже», общались с продавцами из других регионов и те приезжали на сделку. Например, в июле бывший клиент «Боравто» приехал в Воронеж из Санкт-Петербурга и продал свой автомобиль. Быстрая идентификация с помощью сервиса «Снова в продаже» помогла найти клиента и провести сделку.
Никаких персональных данных
Важное условие партнёрства со стороны дилерских салонов — сохранение конфиденциальности персональных данных клиентов. Договор о сотрудничестве и все возникающие вопросы были оперативно согласованы юристами Авто.ру и «Боравто». «Нас полностью устраивает, что мы не передаём третьим лицам никакой персональной информации непосредственно о клиентах», — говорит Михаил Пажитнов.
Если вы тоже хотите бесплатно пользоваться отчётами Авто.ру, экономить время и бюджет, напишите нам на history@yandex-team.ru или оставьте заявку в форме обратной связи по этой ссылке.