Все данные российских автовладельцев слили в Сеть
Николай Андреев
В теневом сегменте интернета — даркнете — появилась база данных ГИБДД с информацией о российских автовладельцах по состоянию на декабрь 2019 года. Как сообщает телеграм-канал «Утечки информации», в ней содержатся 129 миллионов записей о регистрации автомобилей в стране.
В большинстве из 83 файлов базы весом 24 гигабайта находятся обезличенные сведения об автомобилях, стоящих на учёте. В них указаны место регистрации, марки и модели машин, VIN-коды, а также даты первой и последней постановки на учёт.
За 0,3 биткоина (212 тысяч рублей) предлагается доступ к полной версии базы с персональными данными автовладельцев, включая ФИО, адреса, даты рождения, номера паспортов и контактные данные. Нелегальные продавцы готовы отдать всю базу в личное пользование за 1,5 биткоина (1,06 миллиона рублей).
Подлинность части данных «Ведомостям» подтвердил сотрудник неназванной каршеринговой фирмы: в базе нашлась информация об автомобилях сервиса краткосрочной аренды. В МВД слив пока не прокомментировали.