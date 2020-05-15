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Все данные российских автовладельцев слили в Сеть

Новости

Николай Андреев

В теневом сегменте интернета — даркнете — появилась база данных ГИБДД с информацией о россий­ских авто­владельцах по состоянию на декабрь 2019 года. Как сообщает телеграм-канал «Утечки информации», в ней содержатся 129 миллионов записей о реги­страции автомобилей в стране.

  • В большинстве из 83 файлов базы весом 24 гигабайта находятся обез­личенные сведения об авто­мобилях, стоящих на учёте. В них указаны место регистрации, марки и модели машин, VIN-коды, а также даты первой и последней постановки на учёт.

  • За 0,3 биткоина (212 тысяч рублей) предлага­ется доступ к полной версии базы с персональ­ными данными авто­владельцев, включая ФИО, адреса, даты рождения, номера паспортов и контактные данные. Нелегальные продавцы готовы отдать всю базу в личное пользо­вание за 1,5 биткоина (1,06 миллиона рублей).

  • Подлинность части данных «Ведомостям» подтвердил сотрудник неназванной каршеринговой фирмы: в базе нашлась информация об авто­мобилях сервиса кратко­срочной аренды. В МВД слив пока не прокомменти­ровали.

Как относитесь к таким сливам?

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