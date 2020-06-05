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Российские водители готовы делиться данными своих машин в обмен на скидки

Новости

Николай Андреев

Больше половины российских водителей (54 процента) готовы предо­ставить доступ к информации о своём авто­мобиле в обмен на различные скидки. Как сообщает РБК, опрос провёл НТИ «Автонет», который планирует собирать такие данные на платформе «Автодата».

  • В опросе участвовали более 20 тысяч водителей из всех регионов России в возрасте от 18 до 50 лет. Среди тех, кто готов предо­ставлять данные, 36% хотят получить в обмен скидку на страховку машины, 29% — на топливо, 12% — на платную парковку, 10% — на проезд по платным дорогам, 8% — на помощь на дорогах и 5% — на услуги авто­сервиса.

  • Платформа «Автодата» способна собирать более тысячи параметров — от данных о пробеге и расходе топлива до инфор­мации из системы навигации. Для этого авто­мобиль должен иметь специальное оборудо­вание, которое будет передавать обезличенные данные госорганам и частным компаниям. 

  • Сейчас НТИ «Автонет» ведёт переговоры о внедрении «Автодаты» в машины с множеством автопроизво­дителей, в том числе с АвтоВАЗом, ГАЗом и Соллерсом. О дате появления платформы на авто­мобилях и условиях её использо­вания в компании пока не сообщают.

В мае в даркнете появилась база данных ГИБДД российских владельцев машин по состоянию на декабрь 2019 года. В 83 файлах общим весом 24 гигабайта есть информация о VIN-кодах, даты первой и последней постановки автомо­билей на учёт, а также ФИО, адреса, номера паспортов и контактные данные владельцев.

Готовы предоставить данные о машине в обмен на скидки?

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