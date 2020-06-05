Российские водители готовы делиться данными своих машин в обмен на скидки
Николай Андреев
Больше половины российских водителей (54 процента) готовы предоставить доступ к информации о своём автомобиле в обмен на различные скидки. Как сообщает РБК, опрос провёл НТИ «Автонет», который планирует собирать такие данные на платформе «Автодата».
В опросе участвовали более 20 тысяч водителей из всех регионов России в возрасте от 18 до 50 лет. Среди тех, кто готов предоставлять данные, 36% хотят получить в обмен скидку на страховку машины, 29% — на топливо, 12% — на платную парковку, 10% — на проезд по платным дорогам, 8% — на помощь на дорогах и 5% — на услуги автосервиса.
Платформа «Автодата» способна собирать более тысячи параметров — от данных о пробеге и расходе топлива до информации из системы навигации. Для этого автомобиль должен иметь специальное оборудование, которое будет передавать обезличенные данные госорганам и частным компаниям.
Сейчас НТИ «Автонет» ведёт переговоры о внедрении «Автодаты» в машины с множеством автопроизводителей, в том числе с АвтоВАЗом, ГАЗом и Соллерсом. О дате появления платформы на автомобилях и условиях её использования в компании пока не сообщают.
В мае в даркнете появилась база данных ГИБДД российских владельцев машин по состоянию на декабрь 2019 года.