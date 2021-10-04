Дастер превратился в коммерческий фургон

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Немецкие тюнеры оснастили Renault Duster обвесом за 255 тысяч рублей (и это без спойлера!)
Под индийским «мостом глупости» застрял самолёт
Дмитрий Елизаров
Компания Dacia начала в Великобритании продажи новой модификации кроссовера Duster, который в России продаётся под брендом Renault. Это коммерческая версия, предназначенная для грузоперевозок, — кроссовер способен перевезти до полутонны поклажи. Цена — от 12 795 фунтов без налогов, то есть 1,25 миллиона рублей.
Сам кроссовер сменит поколение к 2024 году. Он получит новую внешность и платформу, которую, как ожидается, разделит с новейшей версией российской Lada Niva.