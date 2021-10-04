Дастер превратился в коммерческий фургон

Компания Dacia начала в Великобритании продажи новой модификации кроссовера Duster, который в России продаётся под брендом Renault. Это коммер­ческая версия, предназ­наченная для грузо­перевозок, — кроссовер способен перевезти до полутонны поклажи. Цена — от 12 795 фунтов без налогов, то есть 1,25 миллиона рублей.