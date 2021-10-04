Под индийским «мостом глупости» застрял самолёт

Дастер превратился в коммерческий фургон
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Дмитрий Елизаров

Компания Dacia начала в Великобритании продажи новой модификации кроссовера Duster, который в России продаётся под брендом Renault. Это коммер­ческая версия, предназ­наченная для грузо­перевозок, — кроссовер способен перевезти до полутонны поклажи. Цена — от 12 795 фунтов без налогов, то есть 1,25 миллиона рублей.

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  • В процессе превращения в коммерческий фургон кроссовер лишают заднего дивана и ремней безопасности. Простран­ство за спинками передних кресел снабжают ровным полом: он выполнен из дерева и оснащён износо­стойким покрытием, а также проушинами для фиксации груза. Пассажирскую часть салона от грузовой отделяют решётчатой перегородкой.
  • В итоге кроссовер располагает грузовым пространством на 1623 литра длиной 1792 милли­метра и высотой 917 миллиметров.
  • Задние стёкла у такого кроссовера сохраняются, но их обтягивают непрозрачной плёнкой. Этим исчерпы­ваются внешние отличия коммер­ческой модификации от пассажирской. Кроссовер предложат в двух вариантах комплектации — Essential и Comfort: такой вседорожник может быть оснащён, к примеру, круиз-контролем, медиа­системой с восьми­дюймовым экраном, легко­сплавными дисками и набором электронных ассистентов.
  • Dacia Duster Commercial может быть укомплектован теми же моторами, которые доступны на местном рынке обычному Дастеру. Это три бензиновых двигателя объёмом от 1,0 до 1,3 литра, развивающие от 90 до 150 л.с., а также полутора­литровый дизель на 115 л.с. и 260 Нм крутящего момента. При этом полный привод доступен только дизельной версии, а шести­ступенчатый «робот» — лишь самому мощному бензиновому мотору. Остальные двигатели сопровождаются механической коробкой.

Сам кроссовер сменит поколение к 2024 году. Он получит новую внешность и платформу, которую, как ожидается, разделит с новейшей версией российской Lada Niva.

Пригодился бы такой «фургон» в России?

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