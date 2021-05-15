Тюнеры исправили главный недостаток Tesla Model 3
Кирилл Малышев
Владельцы самой доступной Теслы получили возможность установить на неё комбинацию приборов за рулевым колесом. Штатно такой элемент на Model 3 не предусмотрен, и не всем это нравится. На рынке тюнинга уже есть как минимум два варианта «приборки», и каждый привлекателен по-своему, пишет The Drive.
Первая версия – от бренда Topfit. Её наверняка предпочтут те, кому Tesla кажется слишком футуристичной. Обзор этого инструментария опубликован на YouTube-канале Shiva Sapkota. Панель маскируется под классическую комбинацию из двух циферблатов, и пара кругов остаётся вне зависимости от того, какую информацию о работе систем машины захочет вывести владелец.
Бренд Hansshow поступил проще, сделав «приборку» в виде обычного горизонтально ориентированного планшета. Такой больше подходит по стилистике Тесле и более многофукционален. Так, благодаря поддержке Apple CarPlay на дисплей можно выводить изображения приложений, работающих на синхронизированном с машиной смартфоне. Видео об этом девайсе выложил YouTube-канал Cf Tesla.
Оба элемента тюнинга стоят в США больше 500 долларов (37 тысяч рублей). Устанавливаются они так, что не отличить от заводского решения: всё смотрится очень органично. Подключение осуществляется входящими в комплект кабелями: в целом не сложно, но лучше обратиться к профессионалам. На дисплеи выводятся все данные, которые видят на своих «приборках» водители обычных машин. Шрифт и графика копируют оригинальные тесловские.
В начале мая два исследователя кибербезопасности Ральф-Филипп Вайнманн и Бенедикт Шмотцле опубликовали отчёт об эксперименте, объектом которого стало программное обеспечение Tesla Model X. Для получения доступа к управлению некоторыми функциями электрокара они взяли квадрокоптер, оборудованный модулем Wi-Fi. Исследователи обнаружили уязвимость в одном из элементов программного обеспечения с открытым кодом и смогли, к примеру, дистанционно разблокировать дверные замки, управлять медиасистемой, изменять настройки кресел и тому подобное.