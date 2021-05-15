Тюнеры исправили главный недостаток Tesla Model 3

Оба элемента тюнинга стоят в США больше 500 долларов (37 тысяч рублей). Устанавливаются они так, что не отличить от заводского решения: всё смотрится очень органично. Подключение осуществляется входящими в комплект кабелями: в целом не сложно, но лучше обратиться к профессионалам. На дисплеи выводятся все данные, которые видят на своих «приборках» водители обычных машин. Шрифт и графика копируют оригинальные тесловские.