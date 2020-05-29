Первый российский автобренд отдадут под китайские электрокары
Николай Андреев
Латвийская компания Dartz, которая занимается созданием бронированных автомобилей, использует бренд «Фрезе» для электрокаров, производство которых наладят в Китае. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Первый российский серийный автомобиль построили конструкторы Пётр Фрезе и Евгений Яковлев в 1896 году. Кузова нескольких экземпляров были изготовлены на экипажной фабрике Фрезе, а мотор и трансмиссия — на заводе Яковлева. Все следующие модели, выпущенные под маркой «Фрезе и К°», оснащались иностранными двигателями.
В 1910 году Пётр Фрезе продал свою фабрику Русско-Балтийскому заводу. К этому времени на ней было собрано более 200 автомобилей. Dartz позиционирует себя как преемник марки Руссо-Балт. Компания решила наладить сборку электромобилей на мощностях неназванного китайского завода. Другие подробности пока неизвестны.
Последним проектом Dartz стал внедорожник Prombron Black Stallion, построенный на базе Hummer H2. Он получил пуленепробиваемый кузов и компрессорный 6,2-литровый V8 от купе Dodge Challenger SRT Hellcat, форсированный до 1000 сил. Следующие экземпляры в Dartz пообещали собирать на более современной платформе, и каждый внедорожник будет стоить минимум 300 000 долларов (21,2 миллиона рублей).