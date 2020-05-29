Первый российский автобренд отдадут под китайские электрокары

Первый российский серийный автомобиль построили конструкторы Пётр Фрезе и Евгений Яковлев в 1896 году. Кузова нескольких экзем­пляров были изготов­лены на экипажной фабрике Фрезе, а мотор и транс­миссия — на заводе Яков­лева. Все следующие модели, выпущенные под маркой «Фрезе и К°», оснащались иностранными двигателями.

В 1910 году Пётр Фрезе продал свою фабрику Русско-Балтий­скому заводу. К этому времени на ней было собрано более 200 автомо­билей. Dartz позици­онирует себя как преемник марки Руссо-Балт. Компания решила наладить сборку электро­мобилей на мощностях неназван­ного китайского завода. Другие подроб­ности пока неизвестны.