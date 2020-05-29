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Первый российский автобренд отдадут под китайские электрокары

Новости

Николай Андреев

Латвийская компания Dartz, которая занимается созданием брониро­ванных автомо­билей, использует бренд «Фрезе» для электро­каров, производ­ство которых наладят в Китае. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Автомобиль Фрезе и Яковлева

  • Первый российский серийный автомобиль построили конструкторы Пётр Фрезе и Евгений Яковлев в 1896 году. Кузова нескольких экзем­пляров были изготов­лены на экипажной фабрике Фрезе, а мотор и транс­миссия — на заводе Яков­лева. Все следующие модели, выпущенные под маркой «Фрезе и К°», оснащались иностранными двигателями.

  • В 1910 году Пётр Фрезе продал свою фабрику Русско-Балтий­скому заводу. К этому времени на ней было собрано более 200 автомо­билей. Dartz позици­онирует себя как преемник марки Руссо-Балт. Компания решила наладить сборку электро­мобилей на мощностях неназван­ного китайского завода. Другие подроб­ности пока неизвестны.

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Последним проектом Dartz стал внедорожник Prombron Black Stallion, построенный на базе Hummer H2. Он получил пуленепроби­ваемый кузов и компрес­сорный 6,2-литровый V8 от купе Dodge Challenger SRT Hellcat, форсиро­ванный до 1000 сил. Следующие экзем­пляры в Dartz пообещали собирать на более современной платформе, и каждый внедорожник будет стоить минимум 300 000 долларов (21,2 миллиона рублей).

Стоит ли так использовать марку с историческим наследием?

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