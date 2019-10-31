В Латвии Hummer превратили в 1000-сильный броневик

Определить, что за основу взят Хаммер, можно только по остеклению. Рамный внедорожник получил новые кузовные панели с угловатым дизайном, другую оптику и дополнительное освещение на крыше. Кузов украшен миниатюрными черепами: они есть на решётке радиатора, колёсах, двери багажника и даже внутри крышки топливного бака.

Prombron Black Stallion оснащён компрессорным 6,2-литровым V8 от купе Dodge Challenger SRT Hellcat. Двигатель дополнительно доработали, подняв мощность с 717 до 1000 лошадиных сил. О других характеристиках модели ничего не известно.