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В Латвии Hummer превратили в 1000-сильный броневик

Новости

Николай Андреев

Латвийская компания Dartz, которая занимается производством бронированных автомобилей, представила модель Prombron Black Stallion. Первый экземпляр построен на базе внедорожника Hummer H2.

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  • Определить, что за основу взят Хаммер, можно только по остеклению. Рамный внедорожник получил новые кузовные панели с угловатым дизайном, другую оптику и дополнительное освещение на крыше. Кузов украшен миниатюрными черепами: они есть на решётке радиатора, колёсах, двери багажника и даже внутри крышки топливного бака.

  • Prombron Black Stallion оснащён компрессорным 6,2-литровым V8 от купе Dodge Challenger SRT Hellcat. Двигатель дополнительно доработали, подняв мощность с 717 до 1000 лошадиных сил. О других характеристиках модели ничего не известно.

  • Первый Dartz Prombron Black Stallion построен специально для съёмок в неназванном фильме. В компании пообещали, что следующие экземпляры модели соберут на более современной платформе, так как Hummer H2 дебютировал ещё в 2002 году. Уже начался приём заказов – за 1000-сильный внедорожник просят минимум 300 000 долларов (19,2 миллиона рублей).

Как оцените внешность нового Dartz?

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