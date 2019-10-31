В Латвии Hummer превратили в 1000-сильный броневик
Николай Андреев
Латвийская компания Dartz, которая занимается производством бронированных автомобилей, представила модель Prombron Black Stallion. Первый экземпляр построен на базе внедорожника Hummer H2.
Определить, что за основу взят Хаммер, можно только по остеклению. Рамный внедорожник получил новые кузовные панели с угловатым дизайном, другую оптику и дополнительное освещение на крыше. Кузов украшен миниатюрными черепами: они есть на решётке радиатора, колёсах, двери багажника и даже внутри крышки топливного бака.
Prombron Black Stallion оснащён компрессорным 6,2-литровым V8 от купе Dodge Challenger SRT Hellcat. Двигатель дополнительно доработали, подняв мощность с 717 до 1000 лошадиных сил. О других характеристиках модели ничего не известно.
Первый Dartz Prombron Black Stallion построен специально для съёмок в неназванном фильме. В компании пообещали, что следующие экземпляры модели соберут на более современной платформе, так как Hummer H2 дебютировал ещё в 2002 году. Уже начался приём заказов – за 1000-сильный внедорожник просят минимум 300 000 долларов (19,2 миллиона рублей).