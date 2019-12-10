Латвийская фирма Dartz готовит шестиколёсный бронированный кабриолет

Пока внедорожник имеет рабочее название Armored 6x6 Landaulet. Его кузов выпол­нен в стиле «ландо»: мягкий верх есть только над пассажирами второго ряда. Судя по названию, все три оси броневика станут ведущими.

Формой остекления и угловатым дизайном Armored 6x6 Landaulet сильно напоминает последнюю разработку Dartz — внедорожник Prombron Black Stallion, построенный на базе Hummer H2. Он также оснащён брониро­ванным кузовом, а под его капотом установ­лен компрессорный 6,2-литровый V8 от купе Dodge Challenger SRT Hellcat, форсиро­ванный до 1000 сил.