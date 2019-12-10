Латвийская фирма Dartz готовит шестиколёсный бронированный кабриолет
Николай Андреев
Компания Dartz, которая занимается производством бронированных автомобилей в Латвии, опубликовала в своём инстаграме компьютерное изображение нового проекта. Им станет шестиколёсный внедорожник с бронированным кузовом, зачем-то оснащённый складной мягкой крышей.
Пока внедорожник имеет рабочее название Armored 6x6 Landaulet. Его кузов выполнен в стиле «ландо»: мягкий верх есть только над пассажирами второго ряда. Судя по названию, все три оси броневика станут ведущими.
Формой остекления и угловатым дизайном Armored 6x6 Landaulet сильно напоминает последнюю разработку Dartz — внедорожник Prombron Black Stallion, построенный на базе Hummer H2. Он также оснащён бронированным кузовом, а под его капотом установлен компрессорный 6,2-литровый V8 от купе Dodge Challenger SRT Hellcat, форсированный до 1000 сил.
В Dartz планируют построить реальный шестиколёсный кабриолет с бронированным кузовом в 2020 году. Но уже сейчас понятно, что он будет стоить больше тех 300 000 долларов (или 19,07 миллиона рублей), что сейчас просят за 1000-сильный Dartz Prombron Black Stallion.