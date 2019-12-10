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Латвийская фирма Dartz готовит шестиколёсный бронированный кабриолет

Новости

Николай Андреев

Компания Dartz, которая занимается производ­ством брониро­ванных автомо­билей в Латвии, опублико­вала в своём инстаграме компьютерное изобра­жение нового проекта. Им станет шести­колёсный внедорож­ник с брониро­ванным кузовом, зачем-то оснащённый складной мягкой крышей.

  • Пока внедорожник имеет рабочее название Armored 6x6 Landaulet. Его кузов выпол­нен в стиле «ландо»: мягкий верх есть только над пассажирами второго ряда. Судя по названию, все три оси броневика станут ведущими.

  • Формой остекления и угловатым дизайном Armored 6x6 Landaulet сильно напоминает последнюю разработку Dartz — внедорожник Prombron Black Stallion, построенный на базе Hummer H2. Он также оснащён брониро­ванным кузовом, а под его капотом установ­лен компрессорный 6,2-литровый V8 от купе Dodge Challenger SRT Hellcat, форсиро­ванный до 1000 сил.

  • В Dartz планируют построить реальный шести­колёсный кабри­олет с брониро­ванным кузовом в 2020 году. Но уже сейчас понятно, что он будет стоить больше тех 300 000 долларов (или 19,07 миллиона рублей), что сейчас просят за 1000-сильный Dartz Prombron Black Stallion.

Как можно сделать Dartz Armored 6x6 Landaulet ещё абсурднее?

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