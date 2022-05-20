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Dartz предлагает купить вместе с внедорожником бронированный смокинг или толстовку

Новости

Кирилл Малышев

Эпатажная латвийская фирма Dartz предложила необычный аксессуар к своему внедорожнику на базе Mercedes-Maybach GLS. Вместе с ним можно купить смокинг или толстовку со встроенной бронезащитой, пишет Autoevolution.

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  • Бронирование выполнено по той же технологии GBOL, что применяется на автомобиле. Сэндвич из трёх слоёв защиты получается прочным и лёгким. Например, внедорожник с ним не потяжелел относительно стокового Mercedes-Maybach GLS.
  • Чтобы показать качество изделий, Dartz приводит фотографии со стрелковых испытаний. Установленная на стенд толстовка удержала выпущенные в неё пули. Одежда противостоит стрельбе пулями калибра 9х19 миллиметров. На толстовке бронепластина скрыта под вставкой из кожи аллигатора.
  • Одновременно производитель переименовал внедорожник. Теперь он не Prombron Black Alligator MMXX, а Prombron Iron Diamond MMXXII. Прежнее название, отсылающее к боевым вертолётам Сикорского, в нынешних реалиях негативно влияет на имидж автомобиля. Иных изменений в машине не произошло.

Dartz Prombron Iron Diamond MMXXII можно оснастить стандартным 558-сильным мотором Mercedes-Maybach GLS или форсировать его, добавив до 300 л.с. Салон отделан кожей аллигатора, ската и акулы. Одной из главных эксклюзивных фишек в интерьере стал катушечный магнитофон Metaxas & Sins.

Купили бы себе «бронеодежду»?

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