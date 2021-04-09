Литовцы из Dartz выпустили «самый дешёвый электрокар в Европе». Его придумали в Китае

Основными внешними отличиями Freze Nikrob от исходной модели стали более современная свето­диодная оптика и другой логотип. Однако у литовской версии имеются и технические доработки. В частности, у неё более ощутимый запас хода, который, по данным Dartz, достигает 200 километров.

Freze оснащается единственным электро­мотором, развивающим 18 л.с. и 85 Нм крутящего момента, — с таким двигателем он может набрать 100 км/ч, хотя и не уточняется, сколько времени это займёт. Базовая комплектация преду­сматривает батарею на 9,2 кВтч, но за доплату установят 13,8-киловаттный блок.

Производитель оценил трёхдверку в 9999 евро за базовое исполнение и 14 999 евро за богатую комплектацию (918 тысяч и 1,37 миллиона рублей соответ­ственно). Более дорогая версия подразуме­вает не только иную батарею, но и более каче­ственную отделку интерьера. Базовая цена действи­тельно делает Freze Nikrob самым доступным электрокаром в Европе: ранее таковым считался Dacia Spring Electric, который стоит примерно на 2500 евро дороже.

В Dartz заявили, что сегмент ультракомпактных, а поэтому дешёвых электро­мобилей на европейском рынке практически пуст, и поэтому новинка может оказаться популярной. Компания уверяет, что уже получила множество заявок со стороны каршеринговых сервисов и фирм, занимающихся доставкой. Китайская версия электрокара у себя на родине также считается очень популярной, хотя и стоит дешевле — примерный экви­валент 340 тысяч рублей.