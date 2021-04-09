Литовцы из Dartz выпустили «самый дешёвый электрокар в Европе». Его придумали в Китае
Дмитрий Елизаров
Литовская компания Dartz, известная своими роскошными бронированными внедорожниками, объявила о выходе на европейский рынок электрокаров с небольшой трёхдверкой под названием Freze Nikrob. Собирают его в Литве, но, как уточняет Autocar, происхождение у модели китайское: это вариация на тему микрокара со сложным названием Wuling Hongguang Mini EV.
Основными внешними отличиями Freze Nikrob от исходной модели стали более современная светодиодная оптика и другой логотип. Однако у литовской версии имеются и технические доработки. В частности, у неё более ощутимый запас хода, который, по данным Dartz, достигает 200 километров.
Freze оснащается единственным электромотором, развивающим 18 л.с. и 85 Нм крутящего момента, — с таким двигателем он может набрать
100 км/ч,хотя и не уточняется, сколько времени это займёт. Базовая комплектация предусматривает батарею на 9,2 кВтч, но за доплату установят 13,8-киловаттный блок.
Производитель оценил трёхдверку в 9999 евро за базовое исполнение и 14 999 евро за богатую комплектацию (918 тысяч и 1,37 миллиона рублей соответственно). Более дорогая версия подразумевает не только иную батарею, но и более качественную отделку интерьера. Базовая цена действительно делает Freze Nikrob самым доступным электрокаром в Европе: ранее таковым считался Dacia Spring Electric, который стоит примерно на 2500 евро дороже.
В Dartz заявили, что сегмент ультракомпактных, а поэтому дешёвых электромобилей на европейском рынке практически пуст, и поэтому новинка может оказаться популярной. Компания уверяет, что уже получила множество заявок со стороны каршеринговых сервисов и фирм, занимающихся доставкой. Китайская версия электрокара у себя на родине также считается очень популярной, хотя и стоит дешевле — примерный эквивалент 340 тысяч рублей.
Самый доступный электрокар на планете стоит ещё дешевле — 900 долларов или меньше 70 тысяч рублей. Выпускает его компания Changli, а купить модель можно даже через интернет с доставкой.