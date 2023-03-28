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Даниэль Риккардо прокатился на болиде Red Bull по австралийской пустыне

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Дмитрий Елизаров

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Команда Red Bull Racing опубликовала новое видео с участием формульного болида в непривычных для него условиях. На этот раз гонщик команды Red Bull Даниэль Риккардо пересекает на болиде Австралию, а компанию ему составляют множество локальных спортивных звёзд и самая разная техника.

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  • Риккардо отправляется в путешествие на Red Bull RB7, болиде сезона 2011 года, на котором на самом деле никогда не выступал. По сюжету гонщик помогает команде с подготовкой к очередной гонке и берётся протестировать болид на австралийских дорогах при помощи местных специалистов. Машина, как выясняется, хранится в гараже на ферме Даниэля.
  • Первая часть путешествия проходит по грунтовым дорогам, болид сопровождает мотокроссмен Даниэль Сандерс. После практически обязательных для подобных видео «пончиков» в компании вертолёта Риккардо отправляется на пит-стоп, где болиду меняют резину с грунтовой на шоссейную. Дальнейший маршрут проложен по асфальту.
  • На живописном мосту гонщик встречается со специалистом по аэрофристайлу Мэттом Холлом, а миновав Сидней, снова попадает на бездорожье. Здесь ему ассистирует пилот хардкорного багги-пикапа Тоби Прайс. Последняя встреча Риккардо происходит на трассе Mount Panorama, где он соперничает с участником местной гоночной серии суперкаров Шейном ван Гисбергеном.
  • В финале видео демонстрируется табличка, указывающая, что до Мельбурна ещё 780 миль. Не исключено, в рамках промокампании, посвящённой грядущему Гран-при Австралии, Red Bull опубликует ещё один видеоролик с продолжением истории Даниэля.

Это уже не первый видеофильм, в котором гонщикам Red Bull Facing приходится водить болиды в непривычных условиях. В 2022 году Серхио Переса заставили проехать через половину побережья Америки из Нью-Йорка в Майами.

Как считаете, болид Формулы-1 способен на что-то в отсутствие асфальта?

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