Даниэль Риккардо прокатился на болиде Red Bull по австралийской пустыне

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Команда Red Bull Racing опубликовала новое видео с участием формульного болида в непривычных для него условиях. На этот раз гонщик команды Red Bull Даниэль Риккардо пересекает на болиде Австралию, а компанию ему составляют множество локальных спортивных звёзд и самая разная техника.
Это уже не первый видеофильм, в котором гонщикам Red Bull Facing приходится водить болиды в непривычных условиях. В 2022 году Серхио Переса заставили проехать через половину побережья Америки из Нью-Йорка в Майами.