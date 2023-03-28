Даниэль Риккардо прокатился на болиде Red Bull по австралийской пустыне

Риккардо отправляется в путешествие на Red Bull RB7,

болиде сезона 2011 года, на котором на самом деле никогда не выступал.

По сюжету гонщик помогает команде с подготовкой к очередной гонке и берётся протестировать болид на австралийских дорогах при помощи местных специалистов. Машина, как выясняется, хранится в гараже на ферме Даниэля.