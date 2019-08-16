Вот что будет, если на машину одновременно поставить дорогие и дешёвые шины
Николай Андреев
Британское издание Tyre Reviews провело испытания на залитой водой трассе, по которой автомобиль должен был проехать круг с разными шинами спереди и сзади. Причём одновременно на 410-сильное купе BMW M2 Competition ставили как дорогие, так и дешёвые покрышки.
Во время всех испытаний спереди были топовые шины Continental. На задней оси колёса меняли, так как на мощных заднеприводных автомобилях быстрее изнашиваются именно они, и часто владельцы ставят на замену варианты подешевле из соображений экономии.
BMW M2 Competition проехал 1,5-километровый круг на четырёх шинах Continental за 73,9 секунды. Когда на задней оси оказались более доступные Michelin, время прохождения трассы ухудшилось, но лишь на 0,2 секунды. Однако на средних по стоимости шинах Kumho время круга продлилось уже до 76,8 секунды.
Последними поставили самые дешёвые шины неназванной марки. С ними автомобиль постоянно разворачивался, а время круга увеличилось на 14 секунд.