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Вот что будет, если на машину одновременно поставить дорогие и дешёвые шины

Новости

Николай Андреев

Британское издание Tyre Reviews провело испыта­ния на залитой водой трассе, по которой авто­мобиль должен был проехать круг с разными шинами спереди и сзади. Причём одно­временно на 410-сильное купе BMW M2 Competition ставили как дорогие, так и дешёвые покрышки.

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  • Во время всех испытаний спереди были топовые шины Continental. На задней оси колёса меняли, так как на мощных задне­приводных автомобилях быстрее изнаши­ваются именно они, и часто владельцы ставят на замену варианты подешевле из со­ображений экономии.

  • BMW M2 Competition проехал 1,5-километровый круг на четырёх шинах Continental за 73,9 секунды. Когда на задней оси оказались более доступ­ные Michelin, время прохож­дения трассы ухуд­шилось, но лишь на 0,2 секунды. Однако на средних по стоимо­сти шинах Kumho время круга про­длилось уже до 76,8 секунды.

  • Последними поставили самые дешёвые шины неназван­ной марки. С ними автомобиль постоянно развора­чивался, а время круга увели­чилось на 14 секунд.

Lots of car / tyre related content on my insta here - https://www.instagram.com/jonathan__Benson We all know you should never mix tyres on the same axle, but people often wonder whether it's a good idea to mix different brands of tyres between the front and rear of the car. To find out, I started with all four tires the same, then switched to another premium brand (Michelin) rear tyre, then a midrange kumho rear tyre, then a budget rear tyre and found out what changed in both handling and wet grip lap times when you mixed the different classes of tyres. If you have any questions about this tyre test, please ask below! --- Instagram - http://instagram.com/Tyre_Reviews Facebook - http://facebook.com/TyreReviews ---

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