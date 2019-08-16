Вот что будет, если на машину одновременно поставить дорогие и дешёвые шины

Во время всех испытаний спереди были топовые шины Continental. На задней оси колёса меняли, так как на мощных задне­приводных автомобилях быстрее изнаши­ваются именно они, и часто владельцы ставят на замену варианты подешевле из со­ображений экономии.

BMW M2 Competition проехал 1,5-километровый круг на четырёх шинах Continental за 73,9 секунды. Когда на задней оси оказались более доступ­ные Michelin, время прохож­дения трассы ухуд­шилось, но лишь на 0,2 секунды. Однако на средних по стоимо­сти шинах Kumho время круга про­длилось уже до 76,8 секунды.