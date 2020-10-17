Что делать, если у машины повреждён VIN
КОМАНДА АВТО.РУ
Представьте, что человек лишается личности: никаких воспоминаний и привычек, его не узнают родственники и знакомые. Давно известный фантастический сюжет. Примерно то же самое происходит с автомобилем, который утратил свой VIN. Эти буквы и цифры для него намного важнее, чем регистрационные знаки и даже ПТС. Увы, в случае с машинами подобный «дефицит идентичности» бывает и в реальности. Давайте разберёмся, к чему это ведёт и как решить такую проблему.
Что такое VIN и зачем он нужен
VIN — аббревиатура от английского словосочетания Vehicle Identification Number («идентификационный номер транспортного средства»). Этот номер уникален для каждого конкретного автомобиля и вносится во все документы, его сопровождающие, — от Паспорта технического средства и договора купли-продажи до диагностической карты техосмотра и полиса ОСАГО.
Стандартный идентификатор состоит из 17 букв и цифр, в которых зашифрована информация об автомобиле: структура этого кода описана в международных стандартах ISO 3779-1983 и ISO 3780. Номер условно делится на три последовательно идущие группы знаков. Знаки с первого по третий — международный код завода-изготовителя, подобно тому, что присваивают аэропортам. Причём первый символ обозначает страну, где модель выпускается, — за Россией закреплена литера «Х». Во второй части VIN-кода (с
Вникать в значение каждого из 17 символов обычному владельцу смысла нет. Хотя бы потому, что каждый автопроизводитель вкладывает в некоторые из них своё значение. Например, ряд компаний (Mercedes-Benz, BMW, Toyota) используют контрольный символ, рассчитываемый по специальным алгоритмам, который помогает проверить подлинность всего VIN-кода.
Сложнее ситуация со старыми автомобилями, выпущенными до всеобщей стандартизации идентификаторов. У них индивидуальный номер может быть другого формата. А многие японские машины, продававшиеся до 2000 года на домашнем рынке, и вовсе не имели VIN-кода. У них можно найти только так называемый фрейм-номер — по сути, короткий номер кузова, который в российских ПТС вынуждены использовать как замену
Где искать VIN на своей машине
В современных автомобилях VIN наносят сразу в нескольких местах — чтобы ограничить разным «умельцам» возможность собрать на вторичном рынке одну машину из останков нескольких автомобилей той же модели. По этой же причине выбирают элементы конструкции, которые трудно подменить. Маркировка делается на заводе, прямо в процессе изготовления автомобиля, и у каждого производителя есть своя схема нанесения идентификаторов.
Чаще всего VIN можно найти в следующих местах:
рама (у внедорожников и грузовиков);
моторный щит, отделяющий отсек двигателя от салона;
опора передней подвески;
лонжерон;
полка переднего крыла (брызговик);
пол в ногах переднего пассажира;
поперечина под передним сиденьем.
На этих элементах VIN набивают или гравируют так, чтобы его было трудно изменить или подделать. Часто его наносят после покраски кузова и защищают специальной плёнкой. Этот номер считается основным идентификатором, и по действующим рекомендациям он должен располагаться с правой по ходу стороны и в передней половине кузова.
Но помимо него, автомобиль снабжают табличками или наклейками, дублирующими VIN. Их приклеивают (иногда приклёпывают) там, где прочитать номер проще:
под лобовым стеклом, в левом нижнем углу;
в дверных проёмах на центральных стойках кузова;
на поперечине (рамке) радиатора;
в багажнике;
на капоте и/или на дверях.
В последнем случае VIN на съёмных элементах кузова служит не столько для препятствия криминальным действиям с автомобилем, сколько лишним подтверждением его безаварийного прошлого или квалифицированного кузовного ремонта, поскольку новые наклейки может заказать только официальный дилер марки. А вот повреждение других табличек может вызвать у сотрудников ГИБДД сомнения и вопросы — даже если основной, выбитый VIN выглядит совершенно целым.
Кстати, у некоторых машин бывает сразу два разных VIN-кода! Такая ситуация возникает при локализации крупноузловой (её ещё называют «отвёрточной») сборки автомобилей. Первый VIN наносят на кузов при его сварке и окраске в одной стране, второй — как результат окончательной сборки — в другой. Его, естественно, можно найти только на табличках — но в российском ПТС именно второй номер может считаться основным. А первый записывают в паспорт в графу «Особые отметки». И следить надо за целостностью обоих идентификаторов.
Что считается повреждением VIN
Повреждённый VIN — это номер, который либо нельзя прочитать, либо есть подозрение, что он был изменён или подделан. Любой из этих вариантов обернётся головной болью для автовладельца — даже если он совсем не виноват в таком повреждении.
Выбитый на деталях автомобиля VIN может пострадать в ДТП. Бывает, что со временем его «съедает» ржавчина — цифры или буквы становятся трудноразличимыми. Причём неважно, какие именно символы повреждены: источником проблем могут стать даже те, что у всех машин этой модели одинаковые. Таблички с номером способны отвалиться в процессе эксплуатации автомобиля, или их приходится снимать при кузовном ремонте машины.
Лучше вообще поменьше касаться деталей, на которые нанесены идентификаторы, поскольку любое воздействие на них инспектор ГИБДД может посчитать попыткой «перебить номера». К таким действиям отнесут, например, замену заводских заклёпок на крепящихся к кузову табличках. Подозрение может вызвать и свежий слой краски, наложенный во время ремонта поверх выбитого на детали номера – даже если после этого он по-прежнему легко читается. Царапины, вмятины, следы химических реагентов, свежие сварные швы или герметик вокруг номера — всё это станет основанием для подозрений в незаконных манипуляциях с VIN.
Чем грозит повреждённый VIN
Намеренное повреждение идентификатора — это уголовное преступление, за которое по статье 326 УК РФ полагается широкий диапазон наказаний: от штрафа в размере до 80 000 рублей до лишения свободы сроком до двух лет. Впрочем, обычно это делают угонщики автомобилей, для которых у судов есть и другие статьи. Более законопослушным гражданам повреждённый VIN грозит не ограничением свободы, а проблемами с использованием автомобиля. И возникают они в нескольких жизненных ситуациях.
При продаже или перерегистрации машины. Любые регистрационные действия сопровождаются обязательным осмотром машины инспектором. Сотрудник ГИБДД, обнаружив повреждённый VIN, в переучёте автомобиля откажет. Его правоту подтверждает часть 2 статьи 20 закона о «Государственной регистрации транспортных средств», которая гласит, что повреждение идентификационной маркировки — веский повод для отказа.
На дороге. При повседневной эксплуатации проблемы рискуют появиться, лишь когда слишком дотошный инспектор, проверяя автомобиль на угон, захочет увидеть номера на узлах. Но для этого ему нужно быть действительно очень увлечённым.
Дело в том, что он не имеет права просто попросить вас открыть капот. Это действие считается досмотром, который должен сопровождаться видеозаписью или же проходить в присутствии двух понятых. Кроме того, досмотр начинается не с открытия капота, а с составления соответствующего протокола, в котором указывают все обстоятельства происходящего, присутствующих при процедуре свидетелей и так далее.
Допустим, инспектору было не лень сделать всё вышеперечисленное и он увидел, что идентификатор повреждён. Результаты будут занесены в протокол досмотра. После этого, при подозрении в угоне, сотрудник полиции имеет право отстранить вас от управления машиной и, в соответствии со статьей 91 УПК, должен вызвать на место остановки следователя или дознавателя, ведущего дело о похищении автомобиля. Тот обязан машину задержать и отправить на автотехническую экспертизу, о чём выдаст владельцу соответствующее постановление.
Как видите, процесс этот долгий и сложный, так что инспектору нужно быть уверенным в том, что перед ним действительно автомобиль, числящийся в угоне. Но после досмотра его подозрения в угоне могут и рассеяться. Однако, заметив коррозию на VIN-коде, он может выписать водителю штраф от 500 до 800 рублей, как за езду на автомобиле, не зарегистрированном надлежащим образом. Повторно за это нарушение грозит штраф до 5000 рублей или лишение «прав» до трёх месяцев. Это нестандартное действие, но формально закону оно не противоречит: ведь повреждённые идентификаторы на деталях машины действительно не соответствуют указанным в регистрационных документах.
При техническом осмотре. Проводимый по всем правилам техосмотр такого автомобиля по сути даже не начнётся. Поскольку перед процедурой эксперт обязан подтвердить, что данные машины соответствуют тем, что указаны в её документах. Повреждённый VIN – явное несоответствие, поэтому до устранения этого недостатка в прохождении техосмотра будет отказано. Чем это чревато? Не пройдёшь ТО, не получишь диагностическую карту. А без неё не оформить полис ОСАГО.
Что делать владельцу машины с повреждённым VIN
Машина с повреждённым идентификатором — объект для вполне обоснованных подозрений со стороны ГИБДД и следственных органов, что она была угнана. А владелец такого автомобиля не может в полной мере реализовать своё право им распоряжаться — как минимум, он не может его продать. Есть и далеко не нулевая вероятность, что машину отберут и поместят на закрытую стоянку «до выяснения». Поэтому важно обезопасить себя от подозрений и заручиться подтверждением, что VIN не был повреждён намеренно, а стал жертвой тех или иных обстоятельств.
Повреждение в результате ДТП. Если любая из деталей на машине с идентификатором пострадала в аварии, необходимо обязательно потребовать от инспектора зафиксировать возникшие дефекты в протоколе. Копия протокола станет одним из подтверждений вашей невиновности. Ещё одним доказательством может стать результат осмотра автомобиля или заключение независимой экспертизы, где будут зафиксированы повреждения тех же деталей, что указаны в протоколе.
Естественный износ и иные повреждения. Главным способом снять подозрения станет криминалистическая экспертиза. На неё владельца после отказа в перерегистрации отправит инспектор, заметивший повреждение идентификатора. Однако пройти её можно и по собственной инициативе. Для самостоятельной экспертизы нужно обратиться в компанию или службу с заявлением. Автовладельцу будет назначен день и время, когда ему необходимо предоставить автомобиль для обследования.
Такого рода экспертизу проводят не только государственные службы, но и частные компании — это разрешено статьей 41 закона «О государственной судебно-экспертной деятельности». От экспертов требуют необходимой подготовки и знаний, но не обязывают их проходить лицензирование, сертификацию или аккредитацию.
Задача криминалиста в ходе экспертизы состоит в том, чтобы доказать, что идентификатор повреждён не умышленно, и, если возможно, восстановить утраченные символы. Ему понадобится доступ ко всем деталям с номерами, для чего машину частично разберут. Поскольку весь процесс довольно трудоёмкий, экспертное исследование может занимать до нескольких дней. Итогом всех манипуляций станет письменное экспертное заключение, которое будет иметь силу при общении с ГИБДД, и даже в суде.
Можно ли восстановить или заменить VIN
Никакой процедуры восстановления VIN-кода текущее законодательство не предусматривает. Однако изменения в законе «О государственной регистрации транспортных средств», вступившие в действие с начала 2020 года, предусмотрели возможность нанесения так называемой дополнительной маркировки. Это фактически новый VIN, который ставится на все детали, где были прежние идентификаторы. Утвержденный Правительством процесс выглядит следующим образом.
Автомобилист подаёт заявление о регистрационных действиях в ГИБДД. Инспектор, обнаружив повреждённый VIN, отказывает в регистрации и оставляет на документе сведения о том, что есть основания для нанесения дополнительной маркировки, а также вписывает данные о том, какой VIN был присвоен автомобилю изначально. Дополнительно может быть назначена криминалистическая экспертиза, чтобы исключить возможность того, что номера были перебиты.
В ГИБДД на несъёмные части автомобиля наносят особые пломбы или бирки, данные о них также вносят в заявление, поданное водителем.
Автовладелец, получив от ГИБДД заявление с перечисленными дополнениями и автомобиль с бирками, может обратиться к организациям, уполномоченным наносить дополнительную маркировку. К их числу относят как производители автомобилей, так и сертификационные и испытательные центры — полный перечень есть на сайтах Евразийской экономической комиссии и Минпромторга РФ.
В выбранную организацию нужно предоставить то самое заявление, на котором ГИБДД оставило пометки о пломбировании и необходимости маркировки, свой гражданский паспорт, если нужно, доверенность от владельца машины и сам автомобиль.
На автомобиль нанесут новую маркировку — на те неповреждённые детали, на которых находятся прежние, нечитаемые номера. В подтверждение выдадут свидетельство установленной формы, на котором размещены фото новой маркировки.
На руках с этим свидетельством можно приезжать в ГИБДД и спокойно перерегистрировать машину.
Стоит ли покупать машину, у которой повреждён VIN
При покупке автомобиля на вторичном рынке нужно максимально придирчиво изучить и его основной VIN, и все дублирующие его таблички. Если хоть что-то в их виде вызывает у вас сомнения – лучше поискать другой вариант, как бы сильно ни нравилась вам эта машина. Ведь те же сомнения могут возникнуть и у инспектора ГИБДД, когда вы поедете регистрировать свою покупку в МРЭО. Вот только разбираться с проблемами придётся уже вам, а не продавцу. Которого, скорее всего, уже и след простынет.
Если же факт повреждения зафиксирован в ПТС и оформлены все бумаги по его восстановлению или замене, вас должны признать добросовестным покупателем. Хотя для большей уверенности лучше всё-таки приехать на перерегистрацию машины вместе с продавцом и оформить сделку на месте, после того как в ГИБДД подтвердят, что претензий к автомобилю не имеют.
Но прежде чем решиться на такую покупку, стоит задумать о том, что и вам продать потом такую машину будет наверняка сложнее. Ведь многие потенциальные покупатели предпочтут перестраховаться и поискать вариант, не имевший проблем с идентификационным номером – пусть и в прошлом.
Итак, совсем коротко
— VIN – важнейшее средство идентификации машины, в нём зашифровано место её производства, модельный год и другие подробности. Этот уникальный набор из 17 символов фигурирует во всех документах на автомобиль.
— Намеренное уничтожение VIN — уголовное преступление, за которое могут присудить до 2 лет лишения свободы. Но утратить номер можно и не по злому умыслу — например, в результате ДТП или когда он проржавел от времени.
— Инспектор ГИБДД может отнести к повреждению любое воздействие на деталь, где расположен VIN, заметив его во время сверки номеров при перерегистрации или в ходе досмотра автомобиля на дороге.
— Нечитаемый VIN – убедительный повод для отказа в регистрационных действиях и в прохождении ТО.
— Доказать, что номер исчез естественным образом, а не по злому умыслу, поможет криминалистическая экспертиза. Её проводят как государственные организации, так и частные фирмы, это законно.
— Вместо старого VIN c 2020 года разрешено наносить так называемую дополнительную маркировку: на деталях с нечитаемыми идентификаторами выбьют новые и выдадут подтверждающее свидетельство, на основании которого автомобиль перерегистрируют в ГИБДД.
— Покупать автомобиль, у которого повреждён VIN, рискованно. Как минимум, могут быть проблемы с его продажей в будущем. А есть вероятность и вовсе лишиться машины, если в полиции решат, что у неё поддельный VIN.