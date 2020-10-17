Что делать, если у машины повреждён VIN

Чем грозит повреждённый VIN

Намеренное повреждение идентификатора — это уголовное преступ­ление, за которое по статье 326 УК РФ полагается широкий диапазон наказаний: от штрафа в размере до 80 000 рублей до лишения свободы сроком до двух лет. Впрочем, обычно это делают угонщики автомо­билей, для которых у судов есть и другие статьи. Более законо­послушным гражданам повреж­дённый VIN грозит не ограни­чением свободы, а проблемами с использо­ванием авто­мобиля. И возникают они в нескольких жизненных ситуациях.

При продаже или перереги­страции машины. Любые регистраци­онные действия сопровож­даются обязательным осмотром машины инспектором. Сотрудник ГИБДД, обнаружив повреж­дённый VIN, в переучёте авто­мобиля откажет. Его правоту подтверждает часть 2 статьи 20 закона о «Государ­ственной регистрации транс­портных средств», которая гласит, что повреждение иденти­фикационной маркировки — веский повод для отказа.

На дороге. При повседневной эксплуатации проблемы рискуют появиться, лишь когда слишком дотошный инспектор, проверяя авто­мобиль на угон, захочет увидеть номера на узлах. Но для этого ему нужно быть действи­тельно очень увлечённым.

Дело в том, что он не имеет права просто попросить вас открыть капот. Это действие считается досмотром, который должен сопровождаться видео­записью или же проходить в присут­ствии двух понятых. Кроме того, досмотр начинается не с открытия капота, а с составления соответ­ствующего протокола, в котором указы­вают все обстоятель­ства происходящего, присут­ствующих при процедуре свидетелей и так далее.

Допустим, инспектору было не лень сделать всё выше­пере­численное и он увидел, что иденти­фикатор повреждён. Результаты будут занесены в протокол досмотра. После этого, при подозрении в угоне, сотрудник полиции имеет право отстранить вас от управления машиной и, в соответ­ствии со статьей 91 УПК, должен вызвать на место остановки следова­теля или дозна­вателя, ведущего дело о похищении авто­мобиля. Тот обязан машину задержать и отправить на авто­техни­ческую экспертизу, о чём выдаст владельцу соответ­ствующее постановление.

Как видите, процесс этот долгий и сложный, так что инспектору нужно быть уверенным в том, что перед ним действи­тельно автомобиль, числящийся в угоне. Но после досмотра его подозрения в угоне могут и рассеяться. Однако, заметив коррозию на VIN-коде, он может выписать водителю штраф от 500 до 800 рублей, как за езду на автомобиле, не зареги­стриро­ванном надлежащим образом. Повторно за это нарушение грозит штраф до 5000 рублей или лишение «прав» до трёх месяцев. Это нестан­дартное действие, но формально закону оно не противо­речит: ведь повреждённые иденти­фикаторы на деталях машины действи­тельно не соответ­ствуют указанным в реги­страци­онных документах.

При техническом осмотре. Проводимый по всем правилам техосмотр такого автомобиля по сути даже не начнётся. Поскольку перед процедурой эксперт обязан подтвердить, что данные машины соответ­ствуют тем, что указаны в её документах. Повреждённый VIN – явное несоответ­ствие, поэтому до устранения этого недостатка в прохож­дении техосмотра будет отказано. Чем это чревато? Не пройдёшь ТО, не получишь диагно­стическую карту. А без неё не оформить полис ОСАГО.