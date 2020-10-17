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Что делать, если у машины повреждён VIN

Учебник

КОМАНДА АВТО.РУ

Представьте, что человек лишается личности: никаких воспоми­наний и привычек, его не узнают родствен­ники и знакомые. Давно известный фанта­стический сюжет. Примерно то же самое происходит с авто­мобилем, который утратил свой VIN. Эти буквы и цифры для него намного важнее, чем реги­страци­онные знаки и даже ПТС. Увы, в случае с машинами подобный «дефицит идентич­ности» бывает и в реаль­ности. Давайте разберёмся, к чему это ведёт и как решить такую проблему.

Что такое VIN и зачем он нужен

VIN — аббревиатура от английского слово­сочетания Vehicle Identification Number («иденти­фикаци­онный номер транс­портного средства»). Этот номер уникален для каждого конкретного авто­мобиля и вносится во все документы, его сопро­вождающие, — от Паспорта техниче­ского средства и договора купли-продажи до диагно­стической карты техосмотра и полиса ОСАГО.

Стандартный идентификатор состоит из 17 букв и цифр, в которых зашифро­вана информация об авто­мобиле: структура этого кода описана в между­народных стандартах ISO 3779-1983 и ISO 3780. Номер условно делится на три последо­вательно идущие группы знаков. Знаки с первого по третий — между­народный код завода-изгото­вителя, подобно тому, что при­сваивают аэро­портам. Причём первый символ обозна­чает страну, где модель выпускается, — за Россией закреплена литера «Х». Во второй части VIN-кода (с 4-го по 10-й символ) зашифро­вана информация о специ­фикации машины — типе кузова, моди­фикации и прочем, в том числе о модельном годе или годе выпуска (в них может быть расхож­дение). 11-й символ — специальный, а последние шесть знаков (12–17) используются для серийного номера авто­мобиля, делающего VIN уникальным.

Вникать в значение каждого из 17 символов обычному владельцу смысла нет. Хотя бы потому, что каждый авто­произ­водитель вклады­вает в некоторые из них своё значение. Например, ряд компаний (Mercedes-Benz, BMW, Toyota) используют контрольный символ, рассчиты­ваемый по специальным алгоритмам, который помогает проверить подлин­ность всего VIN-кода.

Сложнее ситуация со старыми автомо­билями, выпущен­ными до всеобщей стандарти­зации иденти­фикаторов. У них индивиду­альный номер может быть другого формата. А многие японские машины, продавав­шиеся до 2000 года на домашнем рынке, и вовсе не имели VIN-кода. У них можно найти только так называемый фрейм-номер — по сути, короткий номер кузова, который в россий­ских ПТС вынуждены использовать как замену 17-сим­вольного идентификатора.

Где искать VIN на своей машине

В современных автомобилях VIN наносят сразу в нескольких местах — чтобы ограничить разным «умельцам» возмож­ность собрать на вторичном рынке одну машину из останков нескольких авто­мобилей той же модели. По этой же причине выбирают элементы конструкции, которые трудно подменить. Маркировка делается на заводе, прямо в процессе изготов­ления автомобиля, и у каждого произво­дителя есть своя схема нанесения идентификаторов.

Чаще всего VIN можно найти в следующих местах:

  • рама (у внедорожников и грузовиков);

  • моторный щит, отделяющий отсек двигателя от салона;

  • опора передней подвески;

  • лонжерон;

  • полка переднего крыла (брызговик);

  • пол в ногах переднего пассажира;

  • поперечина под передним сиденьем.

На этих элементах VIN набивают или гравируют так, чтобы его было трудно изменить или подделать. Часто его наносят после покраски кузова и защищают специ­альной плёнкой. Этот номер считается основным иденти­фикатором, и по действу­ющим реко­мен­дациям он должен распо­лагаться с правой по ходу стороны и в передней половине кузова.

Но помимо него, автомобиль снабжают табличками или наклейками, дубли­рующими VIN. Их приклеи­вают (иногда приклёпы­вают) там, где прочитать номер проще:

  • под лобовым стеклом, в левом нижнем углу;

  • в дверных проёмах на центральных стойках кузова;

  • на поперечине (рамке) радиатора;

  • в багажнике;

  • на капоте и/или на дверях.

В последнем случае VIN на съёмных элементах кузова служит не столько для препят­ствия криминаль­ным действиям с автомо­билем, сколько лишним подтверж­дением его безаварий­ного прошлого или квалифи­цирован­ного кузовного ремонта, поскольку новые наклейки может заказать только офици­альный дилер марки. А вот повреж­дение других табличек может вызвать у сотруд­ников ГИБДД сомнения и вопросы — даже если основной, выбитый VIN выглядит совер­шенно целым.

Кстати, у некоторых машин бывает сразу два разных VIN-кода! Такая ситуация возникает при локали­зации крупно­узловой (её ещё называют «отвёрточной») сборки автомо­билей. Первый VIN наносят на кузов при его сварке и окраске в одной стране, второй — как результат оконча­тельной сборки — в другой. Его, есте­ственно, можно найти только на табличках — но в россий­ском ПТС именно второй номер может считаться основным. А первый записывают в паспорт в графу «Особые отметки». И следить надо за целост­ностью обоих идентификаторов.

Что считается повреждением VIN

Повреждённый VIN — это номер, который либо нельзя прочитать, либо есть подозрение, что он был изменён или подделан. Любой из этих вариантов обернётся головной болью для авто­владельца — даже если он совсем не виноват в таком повреждении.

Выбитый на деталях автомобиля VIN может пострадать в ДТП. Бывает, что со временем его «съедает» ржавчина — цифры или буквы становятся трудно­различи­мыми. Причём неважно, какие именно символы повреждены: источником проблем могут стать даже те, что у всех машин этой модели одинаковые. Таблички с номером способны отвалиться в процессе эксплу­атации автомобиля, или их приходится снимать при кузовном ремонте машины.

Лучше вообще поменьше касаться деталей, на которые нанесены иденти­фикаторы, поскольку любое воздей­ствие на них инспектор ГИБДД может посчитать попыткой «перебить номера». К таким действиям отнесут, например, замену заводских заклёпок на крепящихся к кузову табличках. Подозрение может вызвать и свежий слой краски, наложенный во время ремонта поверх выбитого на детали номера – даже если после этого он по-прежнему легко читается. Царапины, вмятины, следы химических реагентов, свежие сварные швы или герметик вокруг номера — всё это станет основа­нием для подо­зрений в незаконных манипуляциях с VIN.

Чем грозит повреждённый VIN

Намеренное повреждение идентификатора — это уголовное преступ­ление, за которое по статье 326 УК РФ полагается широкий диапазон наказаний: от штрафа в размере до 80 000 рублей до лишения свободы сроком до двух лет. Впрочем, обычно это делают угонщики автомо­билей, для которых у судов есть и другие статьи. Более законо­послушным гражданам повреж­дённый VIN грозит не ограни­чением свободы, а проблемами с использо­ванием авто­мобиля. И возникают они в нескольких жизненных ситуациях.

При продаже или перереги­страции машины. Любые регистраци­онные действия сопровож­даются обязательным осмотром машины инспектором. Сотрудник ГИБДД, обнаружив повреж­дённый VIN, в переучёте авто­мобиля откажет. Его правоту подтверждает часть 2 статьи 20 закона о «Государ­ственной регистрации транс­портных средств», которая гласит, что повреждение иденти­фикационной маркировки — веский повод для отказа.

На дороге. При повседневной эксплуатации проблемы рискуют появиться, лишь когда слишком дотошный инспектор, проверяя авто­мобиль на угон, захочет увидеть номера на узлах. Но для этого ему нужно быть действи­тельно очень увлечённым.

Дело в том, что он не имеет права просто попросить вас открыть капот. Это действие считается досмотром, который должен сопровождаться видео­записью или же проходить в присут­ствии двух понятых. Кроме того, досмотр начинается не с открытия капота, а с составления соответ­ствующего протокола, в котором указы­вают все обстоятель­ства происходящего, присут­ствующих при процедуре свидетелей и так далее.

Допустим, инспектору было не лень сделать всё выше­пере­численное и он увидел, что иденти­фикатор повреждён. Результаты будут занесены в протокол досмотра. После этого, при подозрении в угоне, сотрудник полиции имеет право отстранить вас от управления машиной и, в соответ­ствии со статьей 91 УПК, должен вызвать на место остановки следова­теля или дозна­вателя, ведущего дело о похищении авто­мобиля. Тот обязан машину задержать и отправить на авто­техни­ческую экспертизу, о чём выдаст владельцу соответ­ствующее постановление.

Как видите, процесс этот долгий и сложный, так что инспектору нужно быть уверенным в том, что перед ним действи­тельно автомобиль, числящийся в угоне. Но после досмотра его подозрения в угоне могут и рассеяться. Однако, заметив коррозию на VIN-коде, он может выписать водителю штраф от 500 до 800 рублей, как за езду на автомобиле, не зареги­стриро­ванном надлежащим образом. Повторно за это нарушение грозит штраф до 5000 рублей или лишение «прав» до трёх месяцев. Это нестан­дартное действие, но формально закону оно не противо­речит: ведь повреждённые иденти­фикаторы на деталях машины действи­тельно не соответ­ствуют указанным в реги­страци­онных документах.

При техническом осмотре. Проводимый по всем правилам техосмотр такого автомобиля по сути даже не начнётся. Поскольку перед процедурой эксперт обязан подтвердить, что данные машины соответ­ствуют тем, что указаны в её документах. Повреждённый VIN – явное несоответ­ствие, поэтому до устранения этого недостатка в прохож­дении техосмотра будет отказано. Чем это чревато? Не пройдёшь ТО, не получишь диагно­стическую карту. А без неё не оформить полис ОСАГО.

Что делать владельцу машины с повреждённым VIN

Машина с повреждённым идентификатором — объект для вполне обосно­ванных подозрений со стороны ГИБДД и след­ственных органов, что она была угнана. А владелец такого авто­мобиля не может в полной мере реализовать своё право им распоряжаться — как минимум, он не может его продать. Есть и далеко не нулевая вероят­ность, что машину отберут и поместят на закрытую стоянку «до выяснения». Поэтому важно обезопасить себя от подозрений и заручиться подтверж­дением, что VIN не был повреждён намеренно, а стал жертвой тех или иных обстоятельств.

Повреждение в результате ДТП. Если любая из деталей на машине с иденти­фикатором пострадала в аварии, необходимо обязательно потребовать от инспектора зафиксировать возникшие дефекты в протоколе. Копия протокола станет одним из подтвер­ждений вашей невинов­ности. Ещё одним доказатель­ством может стать результат осмотра автомо­биля или заключение незави­симой экспертизы, где будут зафиксированы повреж­дения тех же деталей, что указаны в протоколе.

Естественный износ и иные повреждения. Главным способом снять подозрения станет крими­нали­стическая экспер­тиза. На неё владельца после отказа в перереги­страции отправит инспектор, заметивший повреж­дение иденти­фикатора. Однако пройти её можно и по собственной инициативе. Для само­стоятель­ной экспертизы нужно обратиться в компанию или службу с заявле­нием. Авто­владельцу будет назначен день и время, когда ему необходимо предоставить автомобиль для обследования.

Такого рода экспертизу проводят не только государ­ственные службы, но и частные компании — это разрешено статьей 41 закона «О государ­ственной судебно-экспертной деятель­ности». От экспертов требуют необходимой подготовки и знаний, но не обязывают их проходить лицензиро­вание, серти­фикацию или аккреди­тацию.

Задача криминалиста в ходе экспертизы состоит в том, чтобы доказать, что иденти­фикатор повреждён не умышленно, и, если возможно, восста­новить утраченные символы. Ему понадобится доступ ко всем деталям с номерами, для чего машину частично разберут. Поскольку весь процесс довольно трудо­ёмкий, экспертное исследо­вание может занимать до нескольких дней. Итогом всех манипуляций станет письменное экспертное заключе­ние, которое будет иметь силу при общении с ГИБДД, и даже в суде.

Можно ли восстановить или заменить VIN

Никакой процедуры восстановления VIN-кода текущее законо­дательство не преду­сматривает. Однако изменения в законе «О государ­ственной реги­страции транспортных средств», вступив­шие в действие с начала 2020 года, преду­смотрели возмож­ность нанесения так называемой допол­нительной маркировки. Это фактически новый VIN, который ставится на все детали, где были прежние иденти­фикаторы. Утверж­денный Правитель­ством процесс выглядит следующим образом.

  1. Автомобилист подаёт заявление о регистраци­онных действиях в ГИБДД. Инспектор, обнаружив повреждённый VIN, отказы­вает в реги­страции и оставляет на документе сведения о том, что есть основания для нанесения допол­нительной маркировки, а также вписы­вает данные о том, какой VIN был присвоен автомобилю изначально. Дополни­тельно может быть назначена криминали­стическая экспертиза, чтобы исключить возмож­ность того, что номера были перебиты.

  2. В ГИБДД на несъёмные части автомо­биля наносят особые пломбы или бирки, данные о них также вносят в заявление, поданное водителем.

  3. Автовладелец, получив от ГИБДД заявление с пере­числен­ными допол­нениями и автомобиль с бирками, может обратиться к органи­зациям, уполно­моченным наносить допол­нительную маркировку. К их числу относят как произво­дители автомо­билей, так и серти­фикаци­онные и испыта­тельные центры — полный перечень есть на сайтах Евразийской экономиче­ской комиссии и Минпромторга РФ.

  4. В выбранную организацию нужно предо­ставить то самое заявление, на котором ГИБДД оставило пометки о пломбиро­вании и необходи­мости маркировки, свой гражданский паспорт, если нужно, доверен­ность от владельца машины и сам автомобиль.

  5. На автомобиль нанесут новую маркировку — на те неповреж­дённые детали, на которых находятся прежние, нечитаемые номера. В под­тверждение выдадут свидетель­ство установ­ленной формы, на котором размещены фото новой маркировки.

  6. На руках с этим свидетель­ством можно приезжать в ГИБДД и спокойно пере­реги­стрировать машину.

Стоит ли покупать машину, у которой повреждён VIN

При покупке автомобиля на вторичном рынке нужно максимально придир­чиво изучить и его основной VIN, и все дубли­рующие его таблички. Если хоть что-то в их виде вызывает у вас сомнения – лучше поискать другой вариант, как бы сильно ни нравилась вам эта машина. Ведь те же сомнения могут возникнуть и у инспектора ГИБДД, когда вы поедете реги­стрировать свою покупку в МРЭО. Вот только разбираться с проблемами придётся уже вам, а не продавцу. Которого, скорее всего, уже и след простынет.

Если же факт повреждения зафиксирован в ПТС и оформлены все бумаги по его восстанов­лению или замене, вас должны признать добро­совестным покупателем. Хотя для большей уверен­ности лучше всё-таки приехать на перереги­страцию машины вместе с продавцом и оформить сделку на месте, после того как в ГИБДД подтвердят, что претензий к автомобилю не имеют.

Но прежде чем решиться на такую покупку, стоит задумать о том, что и вам продать потом такую машину будет наверняка сложнее. Ведь многие потенци­альные покупатели предпочтут пере­страховаться и поискать вариант, не имевший проблем с иденти­фикаци­онным номером – пусть и в прошлом.

Итак, совсем коротко

  • — VIN – важнейшее средство идентификации машины, в нём зашифро­вано место её произ­водства, модельный год и другие подроб­ности. Этот уникальный набор из 17 символов фигурирует во всех документах на автомобиль.

  • — Намеренное уничтожение VIN — уголовное преступ­ление, за которое могут присудить до 2 лет лишения свободы. Но утратить номер можно и не по злому умыслу — например, в результате ДТП или когда он проржавел от времени.

  • — Инспектор ГИБДД может отнести к повреждению любое воздей­ствие на деталь, где расположен VIN, заметив его во время сверки номеров при перереги­страции или в ходе досмотра автомобиля на дороге.

  • — Нечитаемый VIN – убедительный повод для отказа в реги­страци­онных действиях и в прохождении ТО.

  • — Доказать, что номер исчез есте­ственным образом, а не по злому умыслу, поможет криминали­стическая экспертиза. Её проводят как государ­ственные организации, так и частные фирмы, это законно.

  • — Вместо старого VIN c 2020 года разрешено наносить так называемую допол­нительную маркировку: на деталях с нечитаемыми иденти­фикаторами выбьют новые и выдадут подтвер­ждающее свидетель­ство, на основании которого автомобиль перереги­стрируют в ГИБДД.

  • — Покупать автомобиль, у которого повреждён VIN, рискованно. Как минимум, могут быть проблемы с его продажей в будущем. А есть вероят­ность и вовсе лишиться машины, если в полиции решат, что у неё поддельный VIN.

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