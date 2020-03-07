Как взыскать ущерб с эвакуаторщиков, дорожников или дворников, если машину повредили
Команда Авто.ру
Разбитый или поцарапанный автомобиль — не всегда результат ошибки его водителя или других участников дорожного движения. Часто причина банальнее и обиднее: машина может получить повреждения из-за ямы на дороге, невнимательного коммунальщика или после неудачной эвакуации. Рассказываем, что нужно делать в каждом из случаев, чтобы визит в автосервис оплачивали не вы, а истинные виновники происшествия.
Машину повредили при эвакуации
Сразу оговоримся: если автомобиль повредили при эвакуации из-за нарушения — например, с места, где парковка была запрещена, то страховая компания вряд ли признает это страховым случаем. Поэтому, имея полис каско, придётся апеллировать к намеренному нанесению урона и доказывать злой умысел виновников. Если это невозможно или страховки просто нет, то требовать компенсацию за помятую крышу, поцарапанные бока или повреждённые колёса нужно либо со службы эвакуации, либо с организации, заведующей штрафстоянкой, — в зависимости от того, кто, по вашему мнению, виноват в нанесении ущерба.
Если вам повезло застать процесс эвакуации и вы видите, что на машине прибавилось вмятин или царапин, то сразу фиксируйте их на фотоаппарат или телефон. Дальше необходимо вызывать сотрудников ГИБДД, которые смогут оформить инцидент. Пока они едут, нелишним будет найти возможных свидетелей происшедшего и записать их данные. Позже следует запросить записи с камер наружного наблюдения окружающих зданий. И помните, что в вашем присутствии автомобиль уже не могут эвакуировать за нарушение правил парковки.
Но чаще всего владелец замечает повреждения машины уже в тот момент, когда приезжает вызволять её со штрафстоянки. И тут важно не торопиться. Перед тем, как садиться за руль, обязательно обойдите и внимательно осмотрите автомобиль: проверьте состояние лакокрасочного покрытия, колёсных дисков, стёкол и замков. Обязательно потребуйте от сотрудников стоянки отметить все найденные дефекты в акте приема-передачи автомобиля. Если этого не сделать, то ваши последующие претензии большинство судов признает ничтожными.
Также требуйте у администрации штрафстоянки копию протокола, составленного при эвакуации автомобиля. В этом документе не только перечисляются место, время и состав правонарушения, за которое автомобиль подвергли эвакуации, но и фиксируется список повреждений, которые уже были на машине до начала её погрузки на эвакуатор. Кроме того, там же содержатся все данные организации, проводившей эвакуацию, и конкретных исполнителей. По правилам, сам момент эвакуации записывают на видео, а через стекло делают фото содержимого салона.
Владелец машины имеет полное право требовать копию этих съёмок. Если всё говорит о том, что повредили автомобиль именно на стоянке, или если из салона пропали вещи, вызывайте к месту хранения машины полицию для составления протокола. По итогам его рассмотрения местное ОВД выдаст либо справку о возбуждении уголовного дела, либо отказ.
Дальше, вне зависимости от обстоятельств происшествия, придётся обращаться к экспертам страховой компании или независимым оценщикам для определения размеров ущерба, нанесённого машине. На основе их заключения уже можно составлять претензию с требованием возместить расходы на ремонт. Её, в свою очередь, нужно адресовать либо эвакуаторщикам, либо организации, управляющей штрафстоянкой, приложив к письму копии всех собранных документов. Виновник может выплатить компенсацию добровольно, но будьте готовы, что придётся отстаивать свою правоту в суде.
Авария по вине дорожников
Нечищенная дорога, глубокие ямы, открытый люк или неправильно обозначенный ремонтный участок — всё это может стать причиной аварии или повреждения автомобиля. Причём дорожников призвать к ответу можно не только за побитые фары, стёкла или кузов. Когда неудовлетворительное состояние асфальта стало причиной пробитого колеса или сломанной подвески — это тоже на их совести. Ведь допустимый размер ям строго регламентирован ГОСТом (его номер Р 50597-93), согласно которому выбоина может быть не более 60 см в ширину, 15 см в длину и максимум 5 см глубиной. Там же написано, что на починку «неформатных» ям или лежачих полицейских дорожникам выделяется максимум 10 дней.
Если вам не удалось увернуться от дорожных дефектов, действуйте так же, как и в случае любого другого ДТП — вызывайте сотрудников ГИБДД. Пока ждёте их приезда, максимально подробно зафиксируйте на фото обстановку на месте происшествия, сделав привязку к характерным деталям окружающей обстановки — названиям улиц, дорожным знакам, разметке. Снимите крупные планы повреждений автомобиля и нерадивости коммунальщиков. Попробуйте найти как минимум двух свидетелей случившегося. Если на машину оформлен полис КАСКО, уведомите страховую компанию.
В протоколе о происшествии, который составляют сотрудники дорожной полиции, должны быть указаны максимально подробные сведения о дороге и состоянии дорожного полотна. А вот чего не должно быть, так это фразы «не справился с управлением». С такой формулировкой вся вина за случившееся будет автоматически возлагаться на водителя, и доказать свою правоту вряд ли удастся.
Помните, что в КоАП есть статья, предусматривающая наказание за несоблюдение правил безопасности при строительстве и содержании дорог. Спросите сотрудников ГИБДД, будет ли в вашем случае открыто дело по ней. Если нет, обязательно укажите в протоколе, что шоссе или улица были в ненадлежащем или небезопасном состоянии, и приведите конкретные примеры, в чём это выразилось: колодец без крышки, неубранный снег, яма. В этом случае, согласно процедуре, им придётся выяснять, какая организация отвечает за участок дороги, где произошло ДТП.
Следующий шаг — оценка ущерба, нанесённого автомобилю, которую сделает специалист страховой компании или профессиональный оценщик. После этого можно предъявлять досудебную претензию организации, из-за чьего недосмотра машина получила повреждения. Скорее всего, добровольно её не удовлетворят, и придётся идти в суд. Этого не стоит бояться, поскольку в большинстве случаев, когда вина дорожников подтверждена документами и свидетельствами, суд встаёт на сторону истцов. Но судебный процесс может затянуться, и машину вам наверняка отремонтируют раньше, поэтому обязательно соберите и храните все финансовые документы, подтверждающие покупку запчастей и ремонтные работы. Потраченные суммы можно и нужно включить в компенсационные требования, а сами бумаги приобщить к делу.
Автомобиль поцарапали коммунальщики
Если машине во дворе по неосторожности поцарапали кузов, повредили стекло или фару, свернули зеркало при уборке снега, установке забора или ремонте фонарей, сбросили на автомобиль сосульку во время очистки крыши или просто уронили мусорный бак, вызывайте обычный наряд ППС или участкового. Пока он едет, уведомите свою страховую компанию (при наличии полиса каско). Ещё позвоните в организацию, в которой трудятся виновные в происшествии дворники или монтажники, — пусть оттуда пришлют представителя(ей) для составления акта с описанием случившегося и повреждений автомобиля.
Не трогайте машину и не убирайте упавшие на неё куски льда до приезда милиции и коммунальщиков. Обязательно сделайте фото места происшествия в том виде, в каком вы его застали. В случае с прилетевшей сосулькой особенно важно показать, что автомобиль был припаркован без нарушений, а коммунальные службы не выставили вокруг места потенциальной опасности заграждения и не развесили оповещения о готовящейся очистке крыши.
Восстановить ход событий можно с помощью записей с камер видеонаблюдения, которые установлены у подъездов многоквартирных домов. Видео запрашивают самостоятельно у управляющей компании или с привлечением сотрудников полиции.
После оценки ущерба экспертом страховой или оценщиком составляйте претензию с требованием оплатить ремонт автомобиля и сопутствующие расходы. Но будьте готовы к тому, что в случае с районными коммунальными службами судебное разбирательство неизбежно: эти организации не имеют права выделять какие-либо деньги на выплаты компенсаций, кроме как при наличии соответствующего судебного решения. Однако суды, как правило, не отказывают пострадавшему в возмещении ущерба.
Итак, совсем коротко
Главное правило: при любом происшествии на дороге вызывайте ГИБДД. Во всех остальных случаях — обычную полицию.
За поломки машины и пропажу вещей из салона во время принудительной эвакуации можно спросить как с организации, перевозившей машину, так и с администрации штрафстоянки.
Внесите все замечания о повреждениях автомобиля в акт приёма-передачи, требуйте копии документов обо всех участвовавших в эвакуации организациях и исполнителях.
Незакрытые люки, разрушающиеся лежачие полицейские и глубокие ямы на дороге — это административное нарушение. Если они стали причиной ДТП или повреждения автомобиля, можно взыскать ущерб с дорожников.
Сосулька, упавшая с крыши дома на машину, или случайный удар лопатой по кузову — тоже веские причины потребовать деньги с коммунальщиков.
Если у вас есть документальные подтверждения происшествия, а виновники не признают своей ответственности, смело подавайте в суд. В большинстве случаев он встаёт на сторону автомобилистов.