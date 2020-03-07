Как взыскать ущерб с эвакуаторщиков, дорожников или дворников, если машину повредили

Машину повредили при эвакуации

Сразу оговоримся: если автомобиль повредили при эвакуации из-за нарушения — например, с места, где парковка была запрещена, то страховая компания вряд ли признает это страховым случаем. Поэтому, имея полис каско, придётся апелли­ровать к намеренному нанесению урона и доказывать злой умысел виновников. Если это невозможно или страховки просто нет, то требовать компенсацию за помятую крышу, поцара­панные бока или повреждённые колёса нужно либо со службы эвакуации, либо с организации, заведующей штрафстоянкой, — в зависи­мости от того, кто, по вашему мнению, виноват в нанесении ущерба.

Если вам повезло застать процесс эвакуации и вы видите, что на машине прибавилось вмятин или царапин, то сразу фиксируйте их на фото­аппарат или телефон. Дальше необходимо вызывать сотрудников ГИБДД, которые смогут оформить инцидент. Пока они едут, нелишним будет найти возможных свидетелей происшед­шего и записать их данные. Позже следует запросить записи с камер наружного наблюдения окружающих зданий. И помните, что в вашем присутствии автомобиль уже не могут эвакуиро­вать за нарушение правил парковки.

Но чаще всего владелец замечает повреждения машины уже в тот момент, когда приезжает вызволять её со штрафстоянки. И тут важно не торопиться. Перед тем, как садиться за руль, обязательно обойдите и внимательно осмотрите автомобиль: проверьте состояние лако­красочного покрытия, колёсных дисков, стёкол и замков. Обязательно потребуйте от сотрудников стоянки отметить все найденные дефекты в акте приема-передачи автомобиля. Если этого не сделать, то ваши последующие претензии большин­ство судов признает ничтожными.

Также требуйте у администрации штрафстоянки копию протокола, состав­ленного при эвакуации автомобиля. В этом документе не только пере­числяются место, время и состав право­нарушения, за которое автомобиль подвергли эвакуации, но и фиксируется список повреждений, которые уже были на машине до начала её погрузки на эвакуатор. Кроме того, там же содержатся все данные организации, проводившей эвакуацию, и конкретных испол­нителей. По правилам, сам момент эвакуации записывают на видео, а через стекло делают фото содержимого салона.

Владелец машины имеет полное право требовать копию этих съёмок. Если всё говорит о том, что повредили автомобиль именно на стоянке, или если из салона пропали вещи, вызывайте к месту хранения машины полицию для составления протокола. По итогам его рассмотрения местное ОВД выдаст либо справку о возбуждении уголовного дела, либо отказ.

Дальше, вне зависимости от обстоятельств происшествия, придётся обращаться к экспертам страховой компании или независимым оценщикам для опреде­ления размеров ущерба, нанесённого машине. На основе их заключения уже можно составлять претензию с требова­нием возместить расходы на ремонт. Её, в свою очередь, нужно адресовать либо эвакуаторщикам, либо организации, управляющей штраф­стоянкой, приложив к письму копии всех собранных документов. Виновник может выплатить компенсацию добровольно, но будьте готовы, что придётся отстаивать свою правоту в суде.