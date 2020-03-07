Что делать, если попал в ДТП

Как взыскать ущерб с эвакуаторщиков, дорожников или дворников, если машину повредили

Учебник

Команда Авто.ру

Разбитый или поцарапанный автомобиль — не всегда результат ошибки его водителя или других участников дорожного движения. Часто причина банальнее и обиднее: машина может получить повреждения из-за ямы на дороге, невнима­тельного коммунальщика или после неудачной эвакуации. Рассказываем, что нужно делать в каждом из случаев, чтобы визит в автосервис оплачивали не вы, а истинные виновники происшествия.

Машину повредили при эвакуации

Сразу оговоримся: если автомобиль повредили при эвакуации из-за нарушения — например, с места, где парковка была запрещена, то страховая компания вряд ли признает это страховым случаем. Поэтому, имея полис каско, придётся апелли­ровать к намеренному нанесению урона и доказывать злой умысел виновников. Если это невозможно или страховки просто нет, то требовать компенсацию за помятую крышу, поцара­панные бока или повреждённые колёса нужно либо со службы эвакуации, либо с организации, заведующей штрафстоянкой, — в зависи­мости от того, кто, по вашему мнению, виноват в нанесении ущерба.

Если вам повезло застать процесс эвакуации и вы видите, что на машине прибавилось вмятин или царапин, то сразу фиксируйте их на фото­аппарат или телефон. Дальше необходимо вызывать сотрудников ГИБДД, которые смогут оформить инцидент. Пока они едут, нелишним будет найти возможных свидетелей происшед­шего и записать их данные. Позже следует запросить записи с камер наружного наблюдения окружающих зданий. И помните, что в вашем присутствии автомобиль уже не могут эвакуиро­вать за нарушение правил парковки.

Но чаще всего владелец замечает повреждения машины уже в тот момент, когда приезжает вызволять её со штрафстоянки. И тут важно не торопиться. Перед тем, как садиться за руль, обязательно обойдите и внимательно осмотрите автомобиль: проверьте состояние лако­красочного покрытия, колёсных дисков, стёкол и замков. Обязательно потребуйте от сотрудников стоянки отметить все найденные дефекты в акте приема-передачи автомобиля. Если этого не сделать, то ваши последующие претензии большин­ство судов признает ничтожными.

Также требуйте у администрации штрафстоянки копию протокола, состав­ленного при эвакуации автомобиля. В этом документе не только пере­числяются место, время и состав право­нарушения, за которое автомобиль подвергли эвакуации, но и фиксируется список повреждений, которые уже были на машине до начала её погрузки на эвакуатор. Кроме того, там же содержатся все данные организации, проводившей эвакуацию, и конкретных испол­нителей. По правилам, сам момент эвакуации записывают на видео, а через стекло делают фото содержимого салона.

Владелец машины имеет полное право требовать копию этих съёмок. Если всё говорит о том, что повредили автомобиль именно на стоянке, или если из салона пропали вещи, вызывайте к месту хранения машины полицию для составления протокола. По итогам его рассмотрения местное ОВД выдаст либо справку о возбуждении уголовного дела, либо отказ.

Дальше, вне зависимости от обстоятельств происшествия, придётся обращаться к экспертам страховой компании или независимым оценщикам для опреде­ления размеров ущерба, нанесённого машине. На основе их заключения уже можно составлять претензию с требова­нием возместить расходы на ремонт. Её, в свою очередь, нужно адресовать либо эвакуаторщикам, либо организации, управляющей штраф­стоянкой, приложив к письму копии всех собранных документов. Виновник может выплатить компенсацию добровольно, но будьте готовы, что придётся отстаивать свою правоту в суде.

Авария по вине дорожников

Нечищенная дорога, глубокие ямы, открытый люк или неправильно обозначенный ремонтный участок — всё это может стать причиной аварии или повреждения автомобиля. Причём дорожников призвать к ответу можно не только за побитые фары, стёкла или кузов. Когда неудовлетворительное состояние асфальта стало причиной пробитого колеса или сломанной подвески — это тоже на их совести. Ведь допустимый размер ям строго регламенти­рован ГОСТом (его номер Р 50597-93), согласно которому выбоина может быть не более 60 см в ширину, 15 см в длину и максимум 5 см глубиной. Там же написано, что на починку «неформатных» ям или лежачих полицейских дорожникам выделяется максимум 10 дней.

Если вам не удалось увернуться от дорожных дефектов, действуйте так же, как и в случае любого другого ДТП — вызывайте сотрудников ГИБДД. Пока ждёте их приезда, максимально подробно зафикси­руйте на фото обстановку на месте происшествия, сделав привязку к характерным деталям окружающей обстановки — названиям улиц, дорожным знакам, разметке. Снимите крупные планы повреждений автомобиля и нерадивости коммунальщиков. Попробуйте найти как минимум двух свидетелей случив­шегося. Если на машину оформлен полис КАСКО, уведомите страховую компанию.

В протоколе о происшествии, который составляют сотрудники дорожной полиции, должны быть указаны максимально подробные сведения о дороге и состоянии дорожного полотна. А вот чего не должно быть, так это фразы «не справился с управ­лением». С такой формулировкой вся вина за случившееся будет автомати­чески возлагаться на водителя, и доказать свою правоту вряд ли удастся.

Помните, что в КоАП есть статья, предусматривающая наказание за несоблюдение правил безопасности при строительстве и содержании дорог. Спросите сотрудников ГИБДД, будет ли в вашем случае открыто дело по ней. Если нет, обязательно укажите в протоколе, что шоссе или улица были в ненадлежащем или небезопасном состоянии, и приведите конкретные примеры, в чём это выразилось: колодец без крышки, неубранный снег, яма. В этом случае, согласно процедуре, им придётся выяснять, какая организация отвечает за участок дороги, где произошло ДТП.

Следующий шаг — оценка ущерба, нанесённого автомобилю, которую сделает специалист страховой компании или профес­сиональ­ный оценщик. После этого можно предъявлять досудебную претензию организации, из-за чьего недосмотра машина получила повреждения. Скорее всего, добровольно её не удов­летворят, и придётся идти в суд. Этого не стоит бояться, поскольку в большин­стве случаев, когда вина дорожников подтверждена документами и свидетель­ствами, суд встаёт на сторону истцов. Но судебный процесс может затянуться, и машину вам наверняка отремонти­руют раньше, поэтому обяза­тельно соберите и храните все финансовые документы, подтверж­дающие покупку запчастей и ремонтные работы. Потрачен­ные суммы можно и нужно включить в компен­сационные требования, а сами бумаги приобщить к делу.

Автомобиль поцарапали коммунальщики

Если машине во дворе по неосторожности поцарапали кузов, повредили стекло или фару, свернули зеркало при уборке снега, установке забора или ремонте фонарей, сбросили на автомобиль сосульку во время очистки крыши или просто уронили мусорный бак, вызывайте обычный наряд ППС или участкового. Пока он едет, уведомите свою страховую компанию (при наличии полиса каско). Ещё позвоните в организацию, в которой трудятся виновные в происшествии дворники или монтажники, — пусть оттуда пришлют предста­вителя(ей) для составления акта с описанием случившегося и повреждений автомобиля.

Не трогайте машину и не убирайте упавшие на неё куски льда до приезда милиции и коммунальщиков. Обязательно сделайте фото места происшествия в том виде, в каком вы его застали. В случае с прилетевшей сосулькой особенно важно показать, что автомобиль был припаркован без нарушений, а коммунальные службы не выставили вокруг места потенциальной опасности заграж­дения и не развесили оповещения о готовящейся очистке крыши.

Восстановить ход событий можно с помощью записей с камер видеонаблюдения, которые установлены у подъездов много­квартирных домов. Видео запрашивают самостоятельно у управляющей компании или с привлечением сотрудников полиции.

После оценки ущерба экспертом страховой или оценщиком составляйте претензию с требованием оплатить ремонт автомобиля и сопут­ствующие расходы. Но будьте готовы к тому, что в случае с районными коммуналь­ными службами судебное разбира­тельство неизбежно: эти организации не имеют права выделять какие-либо деньги на выплаты компенсаций, кроме как при наличии соответ­ствующего судебного решения. Однако суды, как правило, не отказывают пострадавшему в возмещении ущерба.

Итак, совсем коротко

  • Главное правило: при любом происшествии на дороге вызывайте ГИБДД. Во всех остальных случаях — обычную полицию.

  • За поломки машины и пропажу вещей из салона во время принудительной эвакуации можно спросить как с организации, перевозившей машину, так и с админи­страции штрафстоянки.

  • Внесите все замечания о повреждениях автомобиля в акт приёма-передачи, требуйте копии документов обо всех участвовавших в эвакуации органи­зациях и исполнителях.

  • Незакрытые люки, разрушающиеся лежачие полицейские и глубокие ямы на дороге — это административное нарушение. Если они стали причиной ДТП или повреж­дения автомобиля, можно взыскать ущерб с дорожников.

  • Сосулька, упавшая с крыши дома на машину, или случайный удар лопатой по кузову — тоже веские причины потребо­вать деньги с коммунальщиков.

  • Если у вас есть документальные подтверждения происшествия, а виновники не признают своей ответ­ственности, смело подавайте в суд. В большин­стве случаев он встаёт на сторону автомобилистов.

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