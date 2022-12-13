Дальнобойные электрокроссоверы Nio ES8 начали продавать на Авто.ру

При длине чуть более 5 метров Nio ES8 располагает трёхметровой колёсной базой, что позволяет размещать в салоне три ряда сидений. Оба кроссовера, предложенных к поставке, укомплектованы двухмоторной силовой установкой на

544 л.с., которая позволяет разгоняться до 100 км/ч за 4,9 секунды и далее до 200 км/ч максимальной скорости.