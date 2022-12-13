Дальнобойные электрокроссоверы Nio ES8 начали продавать на Авто.ру

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В Китае составили рейтинг лучших электрокаров и гибридов
В США по проекту российского дизайнера построят эксклюзивный спорткар
Дмитрий Елизаров
На Авто.ру опубликованы объявления о продаже электровседорожников Nio ES8 из Китая: необычные электрокары, способные проехать до 580 километров без подзарядки, готовы привезти под заказ два дилера во Владивостоке и Челябинске. Цена — 7 716 000 и 9 678 734 рубля.
Ещё один необычный электрокар из Китая, ставший доступным в России — вседорожник Toyota Izoa. Это версия Toyota C-HR для локального рынка, укомплектованная 204-сильным электромотором. За имеющийся в наличии кроссовер просят почти 3 миллиона рублей.