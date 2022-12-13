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Дальнобойные электрокроссоверы Nio ES8 начали продавать на Авто.ру
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Дмитрий Елизаров

На Авто.ру опубликованы объявления о продаже электровседорожников Nio ES8 из Китая: необычные электрокары, способные проехать до 580 километров без подзарядки, готовы привезти под заказ два дилера во Владивостоке и Челябинске. Цена — 7 716 000 и 9 678 734 рубля.

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  • При длине чуть более 5 метров Nio ES8 располагает трёхметровой колёсной базой, что позволяет размещать в салоне три ряда сидений. Оба кроссовера, предложенных к поставке, укомплектованы двухмоторной силовой установкой на 544 л.с., которая позволяет разгоняться до 100 км/ч за 4,9 секунды и далее до 200 км/ч максимальной скорости.
  • Подробности оснащения более доступного экземпляра Nio ES8 не раскрываются. Более дорогой кроссовер укомплектован, к примеру, 21-дюймовыми дисками, многозонным климат-контролем, передними креслами с электрорегулировками и вентиляцией, а также подогревом раздельных кресел второго ряда. Лаконичный интерьер вседорожника отличается крупным вертикально ориентированным экраном, установленным на центральном тоннеле.
  • Оба дилера утверждают, что поставят электромобили непосредственно с завода, то есть практически без пробега.

Ещё один необычный электрокар из Китая, ставший доступным в России — вседорожник Toyota Izoa. Это версия Toyota C-HR для локального рынка, укомплектованная 204-сильным электромотором. За имеющийся в наличии кроссовер просят почти 3 миллиона рублей.

Готовы выложить такие деньги за неофициально привезённый электромобиль?

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