Российский завод Mazda ведёт переговоры о возобновлении производства

СП Mazda Sollers, выпускающее во Владивостоке автомобили Mazda для российского рынка, объявило о продлении корпоративного отпуска с 19 мая. В то же время, как пишет ТАСС, компания ведёт переговоры о возобновлении поставок комплектующих на завод: это позволит начать снова собирать автомобили.