Собака села за руль дома на колёсах и утопила его в реке

Впрочем, есть версия, что этот ролик был снят в качестве вирусной рекламы компании YOLOtek, которая делает крепления экшн-камер GoPro для установки на моторные лодки. На сайте компании как раз написано, что их продукция даёт шанс ловить на камеру моменты, которые случаются только раз в жизни…