Собака села за руль дома на колёсах и утопила его в реке

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Профессиональный рыбак Эрик Джексон приехал к берегу реки на своём доме на колёсах и начал спускать на воду лодку, которую привёз на прицепе. В этот момент находившийся в салоне пёс, далматин по кличке Боди, запрыгнул на водительское кресло и случайно перевёл селектор коробки передач в положение R, загнав автобус в реку. Вот как это было.
Впрочем, есть версия, что этот ролик был снят в качестве вирусной рекламы компании YOLOtek, которая делает крепления экшн-камер GoPro для установки на моторные лодки. На сайте компании как раз написано, что их продукция даёт шанс ловить на камеру моменты, которые случаются только раз в жизни…