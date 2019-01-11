Компания Walmart собрала кучу машин-киногероев в одной рекламе

Собака села за руль дома на колёсах и утопила его в реке

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Профессиональный рыбак Эрик Джексон приехал к берегу реки на своём доме на колёсах и начал спускать на воду лодку, которую привёз на прицепе. В этот момент находившийся в салоне пёс, далматин по кличке Боди, запрыгнул на водительское кресло и случайно перевёл селектор коробки передач в положение R, загнав автобус в реку. Вот как это было.

This is what happens when Eric Jackson's (FLW Pro & Founder of Jackson Kayak) puppy dog decided to bump his RV into reverse when unloading the boat at the 1st FLW Tour Stop at Sam Rayburn Lake Texas. Thanks to FLW Tour Pro Chuck Stratton for #AlwaysBeRecoring with YOLOtek. ~ Click here to Buy PowerStick-53" powered GoPro mount: http://bit.ly/yolotekyt01

Впрочем, есть версия, что этот ролик был снят в качестве вирусной рекламы компании YOLOtek, которая делает крепления экшн-камер GoPro для установки на моторные лодки. На сайте компании как раз написано, что их продукция даёт шанс ловить на камеру моменты, которые случаются только раз в жизни…

Постановка или нет?

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