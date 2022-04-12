Дал попользоваться прицепом товарищу: кто должен оплачивать штраф? Отвечает юрист

Автомобиль и прицеп являются автопоездом (его определение дано в п. 1.2 ПДД), который нужно считать одним транспортным средством. Самостоятельно прицеп ехать не может, поэтому нарушения, допущенные водителем автомобиля, следует рассматривать как нарушения, допущенные водителем автопоезда.

Камера считывает номер прицепа и отправляет штраф его собственнику, а человек, который был за рулём автомобиля, может даже не знать о нарушении — это типичная ситуация, когда автомобиль и прицеп принадлежат разным владельцам. И задача хозяина прицепа в этой ситуации — доказать, что не он управлял автопоездом.

Как это сделать? Например, предоставить договор аренды прицепа с данными арендатора, который действовал в даты, когда произошло нарушение. Или копию полиса ОСАГО на автомобиль, который вёз прицеп, и где значатся другой страхователь и водители. Но на практике второй способ сложнее — ещё и потому, что на снимки с камеры могут не попасть номера автомобиля.

В реальности собственнику прицепа, скорее всего, придётся либо договариваться с водителем автопоезда об оплате штрафа, либо заплатить штраф самостоятельно. Если за рулём был ваш друг, то проблем возникнуть не должно. А если арендатор, то всё зависит от условий договора — ответственность водителя за нарушения должна быть явно прописана. И, отдавая прицеп во временное пользование, стоит напомнить арендатору о том, что на автопоезд действуют другие ограничения скорости.