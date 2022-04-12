Дал попользоваться прицепом товарищу: кто должен оплачивать штраф? Отвечает юрист
Камеры выписывают штрафы на собственника транспортного средства. Но как быть в ситуации, если оно передано в пользование другому водителю? Ведь предоставить доказательства того факта, что имуществом пользовался другой человек, может быть непросто.
«Дал прицеп друзьям. Пришёл штраф на прицеп за превышение скорости, который зафиксировала камера, снимающая "в спину". Кто должен платить и как снять с меня штраф?»
Автомобиль и прицеп являются автопоездом (его определение дано в п. 1.2 ПДД), который нужно считать одним транспортным средством. Самостоятельно прицеп ехать не может, поэтому нарушения, допущенные водителем автомобиля, следует рассматривать как нарушения, допущенные водителем автопоезда.
Камера считывает номер прицепа и отправляет штраф его собственнику, а человек, который был за рулём автомобиля, может даже не знать о нарушении — это типичная ситуация, когда автомобиль и прицеп принадлежат разным владельцам. И задача хозяина прицепа в этой ситуации — доказать, что не он управлял автопоездом.
Как это сделать? Например, предоставить договор аренды прицепа с данными арендатора, который действовал в даты, когда произошло нарушение. Или копию полиса ОСАГО на автомобиль, который вёз прицеп, и где значатся другой страхователь и водители. Но на практике второй способ сложнее — ещё и потому, что на снимки с камеры могут не попасть номера автомобиля.
В реальности собственнику прицепа, скорее всего, придётся либо договариваться с водителем автопоезда об оплате штрафа, либо заплатить штраф самостоятельно. Если за рулём был ваш друг, то проблем возникнуть не должно. А если арендатор, то всё зависит от условий договора — ответственность водителя за нарушения должна быть явно прописана. И, отдавая прицеп во временное пользование, стоит напомнить арендатору о том, что на автопоезд действуют другие ограничения скорости.