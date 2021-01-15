Экипажи команды «КамАЗ-Мастер» заняли весь подиум на «Дакаре»-2021
Дмитрий Елизаров
По итогам 12 этапов ралли-марафона «Дакар»-2021 первые три места в грузовом зачёте оставили за собой машины российской команды «КамАЗ-Мастер». Первое место в этой категории впервые досталось экипажу Дмитрия Сотникова, выступавшему под номером 507.
Партнёр Дмитрия по команде Антон Шибалов отстал от лидера на 40 минут, занявший третье место Айрат Мардеев уступил Сотникову час и 14 минут. При этом последний,
12-йпо счёту спецучасток выиграл чех Мартин Мацик на Iveco.
В последний раз камазовцы занимали весь подиум престижной гонки в 2015 году. Всего же на счету российских грузовиков 18 дакаровских титулов.
«Да, не всем сопутствовала удача на этапах, были технические сложности, сложно было и физически бороться с непростыми условиями, но это "Дакар". И победу одерживает тот, кто смог дотерпеть, превозмочь себя», — заявил руководитель команды Владимир Чагин.
Прочие россияне, добравшиеся в этом году до Саудовской Аравии, показали куда менее впечатляющие результаты. Экс-чемпион «Дакара» в классе квадроциклов Сергей Карякин, выступавший ныне в зачёте SSV со штурманом Антоном Власюком, из-за многочисленных проблем с техникой закончил гонку только
16-мс отставанием от лидера около 10 часов.
Члены команды X-Raid Team Владимир Васильев и Виктор Хорошавцев пришли к финишу
6-ми 24-мсоответственно, победил же в легковом зачёте Стефан Петеранcель на MINI. Для него это уже 14-япобеда на «Дакаре», причём 55-летнийгонщик прошёл дистанцию быстрее, чем самый быстрый грузовик, на 4 часа.