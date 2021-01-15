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Экипажи команды «КамАЗ-Мастер» заняли весь подиум на «Дакаре»-2021

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Дмитрий Елизаров

По итогам 12 этапов ралли-марафона «Дакар»-2021 первые три места в грузовом зачёте оставили за собой машины российской команды «КамАЗ-Мастер». Первое место в этой категории впервые досталось экипажу Дмитрия Сотникова, выступавшему под номером 507.

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  • Партнёр Дмитрия по команде Антон Шибалов отстал от лидера на 40 минут, занявший третье место Айрат Мардеев уступил Сотникову час и 14 минут. При этом последний, 12-й по счёту спецучасток выиграл чех Мартин Мацик на Iveco.

  • В последний раз камазовцы занимали весь подиум престижной гонки в 2015 году. Всего же на счету российских грузовиков 18 дакаровских титулов.

  • «Да, не всем сопутствовала удача на этапах, были технические слож­ности, сложно было и физически бороться с непростыми условиями, но это "Дакар". И победу одер­живает тот, кто смог дотерпеть, превозмочь себя», — заявил руко­водитель команды Владимир Чагин.

  • Прочие россияне, добравшиеся в этом году до Саудовской Аравии, показали куда менее впечат­ляющие результаты. Экс-чемпион «Дакара» в классе квадро­циклов Сергей Карякин, выступавший ныне в зачёте SSV со штурманом Антоном Власюком, из-за много­численных проблем с техникой закончил гонку только 16-м с отстава­нием от лидера около 10 часов.

  • Члены команды X-Raid Team Владимир Васильев и Виктор Хорошавцев пришли к финишу 6-м и 24-м соответ­ственно, победил же в легковом зачёте Стефан Петеранcель на MINI. Для него это уже 14-я победа на «Дакаре», причём 55-летний гонщик прошёл дистанцию быстрее, чем самый быстрый грузовик, на 4 часа.

Рады победе наших на Дакаре?

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