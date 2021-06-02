Донор будущей «Нивы», чудовищный тюнинг и мощный Sorento. Главное за день

Daimler и Nokia решили прекратить патентную войну

Новости

Кирилл Малышев

Автоконцерн Daimler и финская технологическая компания Nokia по взаимному согласию прекратили судебное разбирательство вокруг патентов на беспроводные технологии, используемые в машинах немецкого концерна. Об этом сообщает Bloomberg.

  • Соглашение положило конец в том числе и обращению Daimler в Еврокомиссию. Детали юридической сделки компании не разглашают. Глава Nokia Technologies Дженни Лукандер полагает, что это крайне важная веха для развития мультимедийных технологий и сервиса подключенных автомобилей.

  • Суды начались в прошлом году после отказа Daimler оплатить Nokia использование её запатентованных технологий в автомобилях. Немецкая сторона хотела, чтобы патенты приобретали её поставщики. Nokia выиграла два суда в Германии, однако дело было передано в Европейский суд.

  • Аналогичный спор Nokia с производителем автокомпонентов Continental ещё не завершён. Финский гигант входит в патентный пул с несколькими другими компаниями того же профиля. Они взимают плату с автопроизводителей за пользование своими беспроводными технологиями в машинах. В настоящий момент это фиксированная ставка в 15 долларов с автомобиля.

Вам нужны современные медиавозможности в машине?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение