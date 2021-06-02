Daimler и Nokia решили прекратить патентную войну

Автоконцерн Daimler и финская технологическая компания Nokia по взаимному согласию прекратили судебное разбирательство вокруг патентов на беспроводные технологии, используемые в машинах немецкого концерна. Об этом сообщает Bloomberg.

Соглашение положило конец в том числе и обращению Daimler в Еврокомиссию. Детали юридической сделки компании не разглашают. Глава Nokia Technologies Дженни Лукандер полагает, что это крайне важная веха для развития мультимедийных технологий и сервиса подключенных автомобилей.

Суды начались в прошлом году после отказа Daimler оплатить Nokia использование её запатентованных технологий в автомобилях. Немецкая сторона хотела, чтобы патенты приобретали её поставщики. Nokia выиграла два суда в Германии, однако дело было передано в Европейский суд.