Daimler и Nokia решили прекратить патентную войну
Кирилл Малышев
Автоконцерн Daimler и финская технологическая компания Nokia по взаимному согласию прекратили судебное разбирательство вокруг патентов на беспроводные технологии, используемые в машинах немецкого концерна. Об этом сообщает Bloomberg.
Соглашение положило конец в том числе и обращению Daimler в Еврокомиссию. Детали юридической сделки компании не разглашают. Глава Nokia Technologies Дженни Лукандер полагает, что это крайне важная веха для развития мультимедийных технологий и сервиса подключенных автомобилей.
Суды начались в прошлом году после отказа Daimler оплатить Nokia использование её запатентованных технологий в автомобилях. Немецкая сторона хотела, чтобы патенты приобретали её поставщики. Nokia выиграла два суда в Германии, однако дело было передано в Европейский суд.
Аналогичный спор Nokia с производителем автокомпонентов Continental ещё не завершён. Финский гигант входит в патентный пул с несколькими другими компаниями того же профиля. Они взимают плату с автопроизводителей за пользование своими беспроводными технологиями в машинах. В настоящий момент это фиксированная ставка в 15 долларов с автомобиля.