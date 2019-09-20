Mercedes-Benz сворачивает разработку ДВС
Николай Андреев
Концерн Daimler, в состав которого входит марка Mercedes-Benz, прекратит разработку двигателей внутреннего сгорания и направит все ресурсы на создание электрических силовых установок. Об этом изданию Auto Motor und Sport рассказал глава отдела разработок Daimler Маркус Шефер.
Daimler намерен максимально сконцентрироваться на электрических силовых установках и их компонентах, включая аккумуляторы, а также на агрегатах, работающих на альтернативных источниках энергии.
Последними разработками концерна Daimler являются рядные шестицилиндровые бензиновые и дизельные моторы. Они устанавливаются на все крупные модели Mercedes-Benz (от E-класса до GLS), а в топовых 435-сильных модификациях с индексом AMG 53 используются вместе с электрическим нагнетателем и 48-вольтовым стартер-генератором.
К 2022 году в модельном ряду Mercedes-Benz будет как минимум семь электрических моделей: седан и хэтчбек EQA, кроссоверы EQB и EQC, флагманский седан EQS, минивэн EQV, фургоны Vito и Sprinter.