Mercedes-Benz сворачивает разработку ДВС

Последними разработками концерна Daimler являются рядные шестицилиндровые бензиновые и дизельные моторы. Они устанавливаются на все крупные модели Mercedes-Benz (от E-класса до GLS), а в топовых 435-сильных модификациях с индексом AMG 53 используются вместе с электрическим нагнетателем и 48-вольтовым стартер-генератором.