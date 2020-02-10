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Mercedes-Benz уволит 15 000 сотрудников и урежет модельный ряд

Новости

Николай Андреев

Концерн Daimler готовит план радикальной оптими­зации расходов компании Mercedes-Benz, который приведёт к массовым сокраще­ниям и отказу от нескольких моделей. Об этом со ссылкой на внутрен­ние источники сообщает немецкая газета Handelsblatt.

Mercedes-AMG GT
Mercedes-Benz CLS
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Mercedes-AMG GT

  • В ноябре 2019 года концерн Daimler объявил о сокращении 10 000 рабочих мест ради экономии 1,4 милли­арда евро к концу 2022 года. Теперь плани­руется расстаться ещё с 5000 человек. Такая оптими­зация под­разуме­вает, в том числе, уволь­нения по соглаше­нию сторон с выплатой выходного пособия.

  • Для дополнительного снижения расходов сократится и модельный ряд. Помимо пикапа X-класса, производ­ство которого завершится в мае, Mercedes-Benz откажется от будущих купе и кабри­олета S-класса. Седан CLS и лифтбек Mercedes-AMG GT заменят одним электро­мобилем, а компактвэн B-класса может получить другое название и пре­вратиться в кроссовер.

  • Ожидается, что о масштабной оптимизации объявят во время ежегодной пресс-конфе­ренции Daimler, которая состоится во вторник, 11 февраля. Там же расскажут подроб­ности о сокраще­нии объёма инвестиций в убыточные проекты, которые не являются основными направ­лениями бизнеса концерна.

Какую модель Mercedes-Benz вы бы оставили в линейке?

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