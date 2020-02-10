Mercedes-Benz уволит 15 000 сотрудников и урежет модельный ряд
Николай Андреев
Концерн Daimler готовит план радикальной оптимизации расходов компании Mercedes-Benz, который приведёт к массовым сокращениям и отказу от нескольких моделей. Об этом со ссылкой на внутренние источники сообщает немецкая газета Handelsblatt.
В ноябре 2019 года концерн Daimler объявил о сокращении 10 000 рабочих мест ради экономии 1,4 миллиарда евро к концу 2022 года. Теперь планируется расстаться ещё с 5000 человек. Такая оптимизация подразумевает, в том числе, увольнения по соглашению сторон с выплатой выходного пособия.
Для дополнительного снижения расходов сократится и модельный ряд. Помимо пикапа
X-класса,производство которого завершится в мае, Mercedes-Benz откажется от будущих купе и кабриолета S-класса.Седан CLS и лифтбек Mercedes-AMG GT заменят одним электромобилем, а компактвэн B-классаможет получить другое название и превратиться в кроссовер.
Ожидается, что о масштабной оптимизации объявят во время ежегодной пресс-конференции Daimler, которая состоится во вторник, 11 февраля. Там же расскажут подробности о сокращении объёма инвестиций в убыточные проекты, которые не являются основными направлениями бизнеса концерна.