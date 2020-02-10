Mercedes-Benz уволит 15 000 сотрудников и урежет модельный ряд

В ноябре 2019 года концерн Daimler объявил о сокращении 10 000 рабочих мест ради экономии 1,4 милли­арда евро к концу 2022 года. Теперь плани­руется расстаться ещё с 5000 человек. Такая оптими­зация под­разуме­вает, в том числе, уволь­нения по соглаше­нию сторон с выплатой выходного пособия.

Для дополнительного снижения расходов сократится и модельный ряд. Помимо пикапа X-класса, производ­ство которого завершится в мае, Mercedes-Benz откажется от будущих купе и кабри­олета S-класса. Седан CLS и лифтбек Mercedes-AMG GT заменят одним электро­мобилем, а компактвэн B-класса может получить другое название и пре­вратиться в кроссовер.