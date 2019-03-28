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Автомобили Smart станут китайскими в 2022 году

Новости

Николай Андреев

Немецкий концерн Daimler объявил о создании совместного предприятия с китайским автогигантом Geely и продаже ему 50 процентов акций марки Smart. Новое СП займётся производством Смартов в Китае, а также их продажей по всему миру.

Нынешняя линейка Smart: Fortwo, Forfour и Fortwo Cabrio

  • Выпуск автомобилей Smart нового поколения начнётся через три года, а все модели будут полностью электрическими. Их разработкой займётся уже Geely, а Daimler поможет с дизайном. Помимо фирменных субкомпактных машин, в модельной линейке бренда могут появиться и более крупные автомобили.

  • До смены поколения нынешние модели Smart Fortwo и Forfour продолжат выпускаться во Франции и в Словении соответственно. Сейчас у этих хэтчбеков есть и бензиновые, и электрические версии, но уже 31 мая 2019 года производство модификаций с ДВС прекратится. 

  • Начиная с основания марки Smart в 1994 году этот бренд приносил Daimler по 500–700 миллионов евро убытков каждый год.

Французский завод Mercedes-Benz, выпускающий Смарты, скоро полностью переделают под производство электрокаров под суббрендом Mercedes-Benz EQ. Инвестиции в предприятия составят 500 миллионов евро.

Помимо приобретения половины акций фирмы Smart, компания Geely уже владеет 9,7% акций Daimler, а также шведским брендом Volvo (включая подразделение по выпуску грузовиков и дочернюю марку Polestar) и британским Lotus.

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Смарты на Авто.ру

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