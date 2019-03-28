Автомобили Smart станут китайскими в 2022 году

Выпуск автомобилей Smart нового поколения начнётся через три года, а все модели будут полностью электрическими. Их разработкой займётся уже Geely, а Daimler поможет с дизайном. Помимо фирменных субкомпактных машин, в модельной линейке бренда могут появиться и более крупные автомобили.

До смены поколения нынешние модели Smart Fortwo и Forfour продолжат выпускаться во Франции и в Словении соответственно. Сейчас у этих хэтчбеков есть и бензиновые, и электрические версии, но уже 31 мая 2019 года производство модификаций с ДВС прекратится.