Mercedes-Benz получил огромный штраф за автомобили c «грязным» выхлопом

Прокуратура немецкого Штутгарта, в котором находится штаб-квартира Daimler, оштрафо­вала концерн за умышлен­ное занижение показа­телей выбросов выпускаемых автомо­билей. В сумму, которую должен выплатить Daimler, входят сам штраф за нарушение закона в размере четырёх миллионов евро, а также незаконно полученная прибыль, которую оценили в 866 милли­онов евро. Все средства должны быть выплачены в течение шести недель в казну федеральной немецкой земли Баден-Вюртемберг.

По версии следствия, компания Mercedes-Benz с 2008 года продала около 684 тысяч автомобилей, двигатели которых не соответ­ствовали стандартам Евросоюза по выбросам оксидов азота и других вредных веществ.