Mercedes-Benz получил огромный штраф за автомобили c «грязным» выхлопом
Николай Андреев
Прокуратура немецкого Штутгарта, в котором находится штаб-квартира Daimler, оштрафовала концерн за умышленное занижение показателей выбросов выпускаемых автомобилей. В сумму, которую должен выплатить Daimler, входят сам штраф за нарушение закона в размере четырёх миллионов евро, а также незаконно полученная прибыль, которую оценили в 866 миллионов евро. Все средства должны быть выплачены в течение шести недель в казну федеральной немецкой земли Баден-Вюртемберг.
По версии следствия, компания Mercedes-Benz с 2008 года продала около 684 тысяч автомобилей, двигатели которых не соответствовали стандартам Евросоюза по выбросам оксидов азота и других вредных веществ.
Daimler не планирует подавать апелляцию на пересмотр дела и согласился выплатить всю сумму целиком. По словам представителей концерна, в их интересах как можно скорее закрыть это дело. Они также добавили, что выплаченная сумма не скажется на ранее опубликованном прогнозе прибыли.
Концерн Daimler попал под проверку властей после того, как в 2015 году американское агентство по защите окружающей среды (ЕРА) обвинило Volkswagen в использовании «обманного» программного обеспечения на более чем 11 миллионах автомобилей по всему миру. Суммарные убытки концерна VW уже превысили отметку в 30 миллиардов евро.