Первый электрокроссовер Volvo станет самым безопасным автомобилем в мире

Mercedes-Benz получил огромный штраф за автомобили c «грязным» выхлопом

Новости

Николай Андреев

  • Прокуратура немецкого Штутгарта, в котором находится штаб-квартира Daimler, оштрафо­вала концерн за умышлен­ное занижение показа­телей выбросов выпускаемых автомо­билей. В сумму, которую должен выплатить Daimler, входят сам штраф за нарушение закона в размере четырёх миллионов евро, а также незаконно полученная прибыль, которую оценили в 866 милли­онов евро. Все средства должны быть выплачены в течение шести недель в казну федеральной немецкой земли Баден-Вюртемберг.

  • По версии следствия, компания Mercedes-Benz с 2008 года продала около 684 тысяч автомобилей, двигатели которых не соответ­ствовали стандартам Евросоюза по выбросам оксидов азота и других вредных веществ.

  • Daimler не планирует подавать апелляцию на пересмотр дела и согласился выплатить всю сумму целиком. По словам представи­телей концерна, в их интересах как можно скорее закрыть это дело. Они также добавили, что выплачен­ная сумма не скажется на ранее опубликованном прогнозе прибыли.

Концерн Daimler попал под проверку властей после того, как в 2015 году американское агентство по защите окружающей среды (ЕРА) обвинило Volkswagen в использо­вании «обманного» программного обеспе­чения на более чем 11 миллионах автомобилей по всему миру. Суммарные убытки концерна VW уже превысили отметку в 30 миллиардов евро.

Достаточное наказание получит Daimler?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение