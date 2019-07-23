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Mercedes-Benz стал ещё более китайским

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Николай Андреев

Китайская группа BAIC (Beijing Automotive Industry Holding Co.) при­обрела пять процентов акций Daimler, в который входит марка Mercedes-Benz. BAIC стал вторым по величине акцио­нером из Китая после компании Geely, которая в 2018 году купила 9,7 процента акций немецкого концерна.

  • Daimler и BAIC сотрудничают с 2003 года. У них есть совместный центр исследо­ваний и разработок, а также два завода, на которых произво­дятся грузовые автомобили и легковые модели Mercedes-Benz GLA, GLC, A-, C- и E-класса.

  • В 2013 году концерн Daimler приобрёл 9,55 процента акций BAIC Motor, дочерней компании холдинга BAIC Group.

  • Помимо китайцев, немецким концерном Daimler равными долями в 1,54 процента владеют компании Renault и Nissan. 6,8 процента акций принадле­жит прави­тельству Кувейта, 21,6 процента – частным инвесторам, а оставшиеся 53,8 процента — различным инвестици­онным компаниям.

Стал ли Daimler более китайским из-за этого?

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