Mercedes-Benz стал ещё более китайским
Николай Андреев
Китайская группа BAIC (Beijing Automotive Industry Holding Co.) приобрела пять процентов акций Daimler, в который входит марка Mercedes-Benz. BAIC стал вторым по величине акционером из Китая после компании Geely, которая в 2018 году купила 9,7 процента акций немецкого концерна.
Daimler и BAIC сотрудничают с 2003 года. У них есть совместный центр исследований и разработок, а также два завода, на которых производятся грузовые автомобили и легковые модели Mercedes-Benz GLA, GLC,
A-, C-и E-класса.
В 2013 году концерн Daimler приобрёл 9,55 процента акций BAIC Motor, дочерней компании холдинга BAIC Group.
Помимо китайцев, немецким концерном Daimler равными долями в 1,54 процента владеют компании Renault и Nissan. 6,8 процента акций принадлежит правительству Кувейта, 21,6 процента – частным инвесторам, а оставшиеся 53,8 процента — различным инвестиционным компаниям.