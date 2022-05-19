Daimler выпустит электрический грузовик в США раньше Tesla

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Дмитрий Елизаров
Компания Daimler Trucks объявила о завершении испытаний и скором начале серийного производства электрического тягача Freightliner eCascadia (американский бренд входит в состав концерна). Грузовик получит два варианта силовых установок и три — аккумуляторов со средним запасом хода 370 километров. Поставки eCascadia стартуют уже в нынешнем году.
Свой Semi компания Tesla должна начать производить только в следующем году, хотя дата старта производства неоднократно переносилась. Приём заказов на Semi уже открыт и требует депозита в 20 тысяч долларов.