Производитель грузовиков Daimler Truck объявил о приостановке работы в России

Немецкий производитель грузовых автомобилей Daimler Truck сообщил о приостановке деятельности в России, пишут «РИА Новости». Об окончательном уходе с российского рынка пока речи не идёт.

Ещё в конце февраля стало известно, что Daimler Truck заморозили сотрудничество с КамАЗом. На совместном предприятии «Даймлер КамАЗ Рус» в Набережных Челнах был прекращён выпуск грузовиков Mercedes-Benz, а также поставки некоторых комплектующих для отечественных машин.

Чуть позже представители КамАЗа рассказали об изменениях в производственных планах, которые помогут заводу адаптироваться и продолжить работу.

Сейчас немецкий производитель намерен продать свою долю в российской компании (около 15%), а также списать с баланса компании 220 миллионов евро. Однако о полном прекращении сотрудничества не говорится.

По словам гендиректора компании Мартина Даума, суммарно на российский и украинский авторынки приходится лишь процент от всего мирового оборота производителя.

Ранее о приостановке продаж, производства и поставок автомобилей в Россию объявили BMW и MINI, Ferrari, Ford, Honda, Jaguar Land Rover, Mercedes-Benz, Nissan, Rolls-Royce, Subaru, Toyota, Volvo, концернах General Motors и Volkswagen Group, а также производители грузовиков Scania и Volvo.