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Производитель грузовиков Daimler Truck объявил о приостановке работы в России

Про бизнес

Дмитрий Савостьянчик

Немецкий производитель грузовых автомобилей Daimler Truck сообщил о приостановке деятельности в России, пишут «РИА Новости». Об окончательном уходе с российского рынка пока речи не идёт.

  • Ещё в конце февраля стало известно, что Daimler Truck заморозили сотрудничество с КамАЗом. На совместном предприятии «Даймлер КамАЗ Рус» в Набережных Челнах был прекращён выпуск грузовиков Mercedes-Benz, а также поставки некоторых комплектующих для отечественных машин.
  • Чуть позже представители КамАЗа рассказали об изменениях в производственных планах, которые помогут заводу адаптироваться и продолжить работу.
  • Сейчас немецкий производитель намерен продать свою долю в российской компании (около 15%), а также списать с баланса компании 220 миллионов евро. Однако о полном прекращении сотрудничества не говорится.
  • По словам гендиректора компании Мартина Даума, суммарно на российский и украинский авторынки приходится лишь процент от всего мирового оборота производителя.

Ранее о приостановке продаж, производства и поставок автомобилей в Россию объявили BMW и MINI, Ferrari, FordHondaJaguar Land RoverMercedes-BenzNissan, Rolls-Royce, Subaru, ToyotaVolvo, концернах General Motors и Volkswagen Group, а также производители грузовиков Scania и Volvo.

Как считаете, обойдёмся без иностранных грузовиков?

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