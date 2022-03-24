Производитель грузовиков Daimler Truck объявил о приостановке работы в России

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Дмитрий Савостьянчик
Немецкий производитель грузовых автомобилей Daimler Truck сообщил о приостановке деятельности в России, пишут «РИА Новости». Об окончательном уходе с российского рынка пока речи не идёт.
Ранее о приостановке продаж, производства и поставок автомобилей в Россию объявили BMW и MINI, Ferrari, Ford, Honda, Jaguar Land Rover, Mercedes-Benz, Nissan, Rolls-Royce, Subaru, Toyota, Volvo, концернах General Motors и Volkswagen Group, а также производители грузовиков Scania и Volvo.