Daimler и BYD реорганизовали СП по выпуску электрокаров Denza

Daimler и BYD более 10 лет сотрудничают на китайском рынке. В 2010 году они стали партнёрами в равных долях 50 на 50 в научно-исследовательском предприятии BYD Daimler New Technology Co., Ltd. (BDNT). Сейчас BDNT будет структурно реорганизована в СП Denza.

BDNT была задумана как компания по выпуску инновационного транспорта. В 2014 году она выпустила свой первый серийный электроседан Denza EV на базе хэтчбека Mercedes-Benz B-класса с запасом хода 352 километра (позднее вышла рестайлинговая модель Denza 500). В 2019-м предприятие запустило 586-сильный гибридный кроссовер Denza X с дизайном от Mercedes-Benz, основой для которого послужил вседорожник BYD Tang.

Операционную поддержку новому СП будет оказывать BYD, Dailmler выступит в качестве акционера.

Выпуск Denza под брендом BDNT помог BYD лучше узнать потребности клиентов, а для Dailmler китайский рынок это идеальный полигон для обкатки своей стратегии «углеродной нейтральности» (компания обещала полностью перейти на электрокары к концу десятилетия).

Планы BYD не менее масштабны, чем у партнёров. Стратегия компании под названием «7+4» подразумевает выпуск электромобилей «7 основных и 4 специальных классов» — от семейных седанов до такси и автобусов.

Ранее компания BYD в партнёрстве с крупнейшим китайским оператором такси DiDi представила в России электрокомпактвэн D1. У машины удобные задние пассажирские места с современной медиасистемой, широкие двери-слайдеры, просторный салон. Силовой агрегат минивэна — 136-сильный электромотор с запасом хода в 418 километров. По умолчанию электрокар оснащается системой лица водителя, которая служит для его авторизации, и видео­регистраторами, а также подключён к онлайн-сервисам DiDi. D1 не будет выставлен в свободную продажу, он разработан специально для нужд DiDi.