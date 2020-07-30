Подорожание ремонта машин в 10 раз, новые Тойоты для России и другие новости дня
Редакция Авто.ру
Подорожание ремонта автомобилей в РФ в 10 раз, цены на две новые Тойоты для России, фото «китайского Роллс-Ройса» и другие события четверга, 30 июля 2020 года
Запрет на использование бывших в употреблении запчастей для ремонта автомобилей, который содержится в проекте поправок в единый Технический регламент, подготовленном Минпромторгом, может привести к десятикратному росту цен на ремонт.
Сегодня российские дилеры Тойоты начали принимать заказы на рестайлинговые версии внедорожника Fortuner и пикапа Hilux. Модели заметно изменились внешне.
Вышло очередное видео о проблемах и доработке нового УАЗ Патриот, купленного за 1,4 миллиона рублей. Внедорожник был приобретён у официального дилера. В свежей серии показали, как сделать модель лучше.
Тюнинг-ателье Brabus представило программу доработок для компактного кроссовера GLB. В неё входят форсировка двигателя, а также доработки подвески, экстерьера и салона.
Электромобиль Sony Vision S привезли в Токио для доводки различных систем. Производитель электроники заявил о намерении уже в этом году перейти к дорожным тестам. Кроме того, фирма опубликовала новое видео с электрокаром.
Концепт электрического кроссовера Hongqi E115 превратился в серийную модель. На «китайском Rolls-Royce» уже поездили несколько журналистов из КНР.
Kia опубликовала скетчи интерьера нового кроссовера Sonet, который дебютирует 7 августа. Вместе с ними появились шпионские фотографии самого кроссовера и его салона, сделанные в Индии.
Cемейство самых злых дорожных Мерседесов под названием Black Series недавно получило пополнение в виде 730-сильного купе AMG GT. Предлагаем вспомнить, с чего всё начиналось.
Mazda6 нового поколения появится нескоро. Однако некоторая информация об этой модели уже есть, и она очень занимательная. Плюс ко всему, мы уже почти знаем, как будет выглядеть «шестёрка», и делимся этими знаниями с вами.